Paris, la Maison des Ensemble est ouverte

Paris – La Maison des Ensembles (12e), un espace est un espace où tous les Parisiens peuvent se retrouver. Entièrement réhabilité, il est ouvert depuis le 1er septembre 2010 et accueille les Parisiens de tous les âges dans des locaux de 1300 m² pour de multiples activités et services. Innovante dans son concept, elle rassemble un centre d’animation, un espace jeunes, des locaux dédiés à la lutte contre les discriminations…

· un centre d’animation qui propose des cours et ateliers gérés par la Ligue de l’enseignement (danse, musique, théâtre, arts plastiques, couture, langues, vidéo, web radio pour le quartier, etc.) et des moments de convivialité (films, concerts, expo, etc.) ; depuis septembre, 700 personnes y sont déjà inscrites ;

· un espace jeunes pour aider les jeunes âgés de 15 à 28 ans à monter leurs projets ;

· des studios de grande qualité pour les jeunes créateurs : studios de musique de répétition et d’enregistrement et des espaces numériques pour du montage vidéo ;

· des locaux dédiés à deux associations de lutte contre les discriminations : Femmes Solidaires, qui défend les droits des femmes, et Le Refuge, qui accueille des jeunes en rupture familiale du fait de leur homosexualité ;

· des locaux mis ponctuellement à la disposition d’associations culturelles ou sociales pour organiser des événements ;

· un café associatif, géré par l’association « la Commune Libre d’Aligre », véritable lieu de convivialité, intergénérationnel et culturel, ouvert sur le quartier ;

· un terrain d’éducation physique permettant des activités sportives en dehors du temps scolaire, notamment en libre accès.