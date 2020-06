Paris : Jobdating à l’Hôtel de Ville

Mercredi 16 novembre, la Ville de Paris, l’ADAPT (Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées) et la FEDEEH (Fédération étudiante pour la réussite scolaire et professionnelle des jeunes handicapés) organisent à l’Hôtel de Ville un Jobdating© afin de favoriser la rencontre entre recruteurs et demandeurs d’emploi handicapés : 12 minutes pour une rencontre, basée sur les compétences des candidats.

Cette séance sera l’occasion pour les entreprises participantes de rencontrer des candidats en situation de handicap diplômés des grandes écoles et de l’enseignement supérieur avec, à la clé, des offres d’emploi

hautement qualifiés.

En moyenne, 75% des personnes ayant participé à un Jobdating© retrouvent le chemin de l’emploi six mois plus tard.

La Ville de Paris, qui accueille cette manifestation, sera la seule collectivité publique présente en tant que recruteur. En effet, elle mène depuis plusieurs années une politique volontariste en matière de recrutement des personnels en situation de handicap, qui lui permet de dépasser aujourd’hui les 6 % de travailleurs en situation de handicap.

Bertrand Delanoë, maire de Paris viendra à la rencontre des participants à 11h15 mais le Job Dating commence à partir de 9h.

Date et lieu de l’événement :

Mercredi 16 novembre à 11h15

Hôtel de Ville

3, rue Lobau (4e)