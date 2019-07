Paris-Île-de-France : De nombreuses sorties et visites accessibles à tous

Paris-Île-de-France : De l’Atelier des Lumières à la Maison de Chateaubriand

Arts, culture, nature, histoire, sciences… Quels que soient vos centres d’intérêt, la région Paris-Ile-de-France regorge d’activités susceptibles de retenir votre attention ! Nous vous proposons ici une petite sélection de sorties et loisirs accessibles réalisée en partenariat avec le CRT Île-de-France. Pour plus d’idées de sorties accessibles, rendez-vous sur les sites : www.visitparisregion.com et https://accessible.net/

Paris (75)

Atelier des Lumières + Photo Atelier des Lumières : L’Atelier des Lumières

Centre d’art numérique du 11e arrondissement ouvert en 2018, l’Atelier des Lumières propose des expériences immersives numériques et sonorisées autour d’œuvres monumentales. Après la projection d’œuvres de Gustave Klimt c’est au tour de l’artiste Vincent Van Gogh d’être mis à l’honneur jusqu’en décembre 2019. Site entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite (ascenseur, sanitaires adaptés …).

Site web : www.atelier-lumieres.com/fr/home

Musée du 11 Conti – Monnaie de Paris

C’est la plus ancienne institution française. Ce musée est un lieu unique mêlant parcours muséographique et usine avec vue sur des ateliers de fabrication. Trois thématiques font vivre l’expérience muséale : sciences et techniques, histoire et histoire de l’art, et économie.

L’ensemble du parcours a été conçu pour être adapté à tous.

En fauteuil roulant : Accès à l’ensemble du musée.

Handicap auditif : Boucles magnétiques en billetterie, vestiaire et boutique. Supports interactifs, vidéos sonores en LSF et sous-titrées (témoignages d’artisans, animations didactiques ou historiques, paroles de numismates…

Handicap visuel : supports interactifs, livrets en braille disponibles à l’accueil, dessins en volume… Grâce aux Souffleurs d’Images, des étudiants en art ou des artistes accompagnent gratuitement les visiteurs pour leur souffler à l’oreille les descriptions qui leur sont invisibles.

Handicap intellectuel : Des visites adaptées peuvent être organisées sur demande. Plusieurs thématiques sont illustrées par des lectures simplifiées et graphiques. Le parcours favorise des expériences conviviales permettant le partage et l’inter-apprentissage. Un livret en FALC sera disponible à l’automne 2019. Le musée fait la part belle également au jeune public : livrets jeux, nombreuses manipulations jalonnent le parcours.

Site web : www.monnaiedeparis.fr/fr

Seine et Marne (77)

Musée départemental de préhistoire d’Ile-de-France (Nemours)

Le musée retrace les grandes étapes de la Préhistoire et de la Protohistoire, dans un monument d’architecture labellisé « Patrimoine du XX ͤ siècle ».

Le musée est accessible à tous : visites, animations et projets adaptés ainsi que des dispositifs permanents d’aide à la visite. Les collections permanentes et la salle d’exposition temporaire ne sont accessibles qu’avec aide aux personnes en fauteuil roulant (rampe d’accès avec une pente supérieure à 6%). Présence de boucle à induction magnétique et de films sous titrés pour les publics avec un handicap auditif. Un parcours découverte composé de 5 boites tactiles est également présent permettant une approche originale et sensorielle.

Site web : www.musee-prehistoire-idf.fr

Yvelines (78)

Saint-Germain en Laye

La ville de Saint-Germain en Laye est idéale pour une échappée à 15 minutes de Paris, elle présente diverses attractions comme le musée d’archéologie nationale, l’ancien Prieuré de Maurice Denis, le musée Debussy, l’hôtel de Noailles…

Le musée d’archéologie nationale, résidence royale où Louis XIV vit le jour, est aujourd’hui un établissement culturel qui présente environ 30 000 objets archéologiques retraçant la vie des hommes et leurs inventions des origines au début du Moyen-Âge.

En fauteuil : Le musée (sauf la salle Piette) et la chapelle sont accessibles, certaines vitrines le long du parcours sont situées un peu haut.

Handicap auditif : Des visites en LSF sont organisées tous les mois.

Handicap visuel : il est conseillé de venir accompagné (certaines salles sont sombres, lisibilité des panneaux hétérogène …). Possibilité de visite tactile et sensorielle.

Handicap intellectuel : Des visites-ateliers peuvent être organisés pour les groupes sur demande préalable.

Le musée a également mis en place un partenariat avec l’association Action Cultuelle Alzheimer (ARTZ) afin d’offrir aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer des visites adaptées.

Site web : https://musee-archeologienationale.fr

Pour des idées de balades en villes franchissez les portes de l’office de tourisme de Saint-Germain Boucles de Seine (accessible aux personnes à mobilité réduite, présence d’une boucle magnétique et du service Acceo, plan de la ville consultable en braille, une brochure est disponible en gros caractères et en Facile à lire et à comprendre…).

Essonne (91)

Milly la Forêt

La ville de Milly la Forêt est située au cœur du parc naturel régional du Gâtinais française. Elle abrite de nombreux points d’intérêts touristiques comme le conservatoire des plantes médicinales, la miellerie du gâtinais, la verrerie d’art de Soisy sur Ecole, la Maison Jean Cocteau….

La verrerie d’art et le conservatoire des plantes médicinales sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Des visites adaptées sont également proposées pour les visiteurs avec un handicap visuel, auditif ou intellectuel.

Afin de découvrir le territoire et ses nombreuses activités n’hésitez pas à aller à l’office de tourisme de Milly, labellisé de la marque Tourisme et Handicap pour les 4 handicaps.

Hauts de Seine (92)

Domaine Départemental de la Vallée-aux-Loups, Maison de Chateaubriand (Châtenay Malabry)

La maison de l’écrivain se trouve au cœur d’un parc paysagé et d’un jardin romantique.

Depuis plusieurs années la maison de Chateaubriand œuvre pour améliorer le confort des visiteurs à besoins spécifiques. Les pièces en enfilade de la maison sont accessibles au rez-de-chaussée.

L’accès à l’étage se fait uniquement par escalier mais un film de substitution est disponible sur les parties inaccessibles de la maison.

Une boucle à induction magnétique est disponible à l’accueil ainsi que des fiches descriptives.

Pour les visiteurs déficients visuels, des visites tactiles peuvent être organisées, des outils de visite comme des livrets braille ou des loupes sont également disponibles.

Seine Saint-Denis (93)

Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine)

Le site de Pierrefitte-sur-Seine conserve les archives postérieures à la Révolution française et des archives d’origine privée.

Les Archives nationales organisent des visites et ateliers adaptés aux personnes en situation de handicap sur réservation (semaine de l’accessibilité, visites en LSF, visites descriptives et tactiles, visites-ateliers …).

Site web : www.archives-nationales.culture.gouv.fr/web/guest/site-de-pierrefitte-sur-seine

Val de Marne (94)

Vitry sur Seine

Vitry sur Seine est accessible depuis Paris en métro et bus, deux musées sont situés en cœur de ville : l’Exploradôme et le Mac Val.

L’Exploradôme, le musée « où il est interdit de ne pas toucher » est un établissement culturel autour des sciences et du numérique.

Le musée est accessible aux visiteurs à mobilité réduite, les expositions interactives et ludiques et les nombreuses manipulations sont adaptées à tous les publics.

L’accueil est équipé d’une boucle à induction magnétique.

Des médiateurs guident les visiteurs dans la découverte des manipulation set la compréhension des phénomènes scientifiques.

Site web : www.exploradome.fr

À 5 minutes à pied se trouve le Mac Val, le musée d’art contemporain du Val de Marne.

Depuis plusieurs années une attention particulière est portée à l’accessibilité.

L’établissement est entièrement accessible aux visiteurs en fauteuil roulant.

Le musée propose des visites et ateliers adaptés à tous les besoins (visites orales et tactiles, visites gestuelles, visites en LSF …).

Site web : www.macval.fr

Val d’Oise (95)

Musée Archéa (Louvres)

Archéa est un musée consacré à l’archéologie dans le pays de France, situé à Louvres à l’est du Val-d’Oise.

Le musée est labélisé Tourisme et Handicap pour les 4 types de handicaps.

Aménagé dans un bâtiment neuf, le musée est entièrement accessible à tous et proposent de nombreuses activités et équipements adaptés (boucle magnétique à l’accueil, tablette tactile avec vidéo LSF, reproductions tactiles, plan de l’exposition permanente thermoformé et en braille, animations adaptées …).

Site web : http://archea.roissypaysdefrance.fr/