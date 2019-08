Paris fait le bilan de son accessibilité

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, prévoit la création dans les communes de plus de 5000 habitants d’une Commission Communale pour l’Accessibilité aux personnes handicapées.Elle a pour mission de dresser le constat de l’état de l’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics et des transports ; d’organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles ; d’établir un rapport annuel présenté en Conseil Municipal et de faire toutes propositions de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant. Cette commission, composée de 29 associations de personnes en situation de handicap, d’élu(e)s du Conseil de Paris et des directions techniques de l’administration parisienne, a réalisé un rapport, étudié lors du Conseil de Paris de mai dernier.

Ce rapport, qui fait le bilan de l’accessibilité de Paris (espace public, logements sociaux, établissements recevant du public, nouvelles technologies) en 2008 et fait état des actions à mener en 2009, est disponible sur le site Internet de la Ville de Paris dans la rubrique Solidarités

http://www.paris.fr/portail/Solidarites/Portal.lut?page_id=98&document_type_id=2&document_id=70393&portlet_id=819.