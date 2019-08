Paris. Exposition « Essentiel, 40 ans d’art brut et singulier » au Pavillon Carré de Baudouin (20e)

L’exposition Essentiel, qui a lieu jusqu’au 31 juillet 2010 au pavillon Carré de Baudouin, permet de découvrir des oeuvres méconnues de l’Art brut. Ce mouvement regroupe des productions réalisées par des non-professionnels de l’art indemnes de culture artistique oeuvrant en dehors des normes esthétiques convenues (pensionnaires de services psychiatriques, autodidactes isolés, médiums…). Dubuffet, qui fût le premier à introduire cette notion, entendait par là un art spontané, sans prétentions culturelles et sans démarche intellectuelle. Essentiel est une exposition collective d’Art brut et singulier qui retrace 40 années d’existence des ateliers artistiques du centre des Panoyaux, dont l’établissement de Services et d’Aide par le Travail de Ménilmontant et le centre d’accueil de jour accueillent des personnes en situation de handicap mental et psychique.

Avec un hommage appuyé à l’artiste Joseph Tibi, cette exposition invite à découvrir à la fois la diversité des techniques, des personnalités et des parcours. Qu’elles soient issues de la peinture, de la céramique ou de la peinture sur soie, ces oeuvres représentent la vitalité et la créativité de ces artistes.

La Ville de Paris entend marquer son soutien à ces artistes, encore trop peu visibles. L’exposition est présentée par le CAT de Ménilmontant, géré par l’association Centre des Panoyaux, en partenariat avec la mairie de Paris, la mairie du 20e, l’Unapei et la Fédération française du sport adapté (FFSA).

Site Internet de l’exposition : www.artbrutetsingulier.org