Paris en toutes lettres

Cette 1ère édition, qui se déroulera du 4 au 8 juin 200, proposera trois cent événements littéraires et deux cent cinquante artistes qui se produiront dans une centaine de lieux. Pour créer un désir de lecture et d’écriture.

La littérature sous toutes ses formes

Lectures d’auteurs et de comédiens, performances, cafés littéraires, ateliers d’écritures, concerts et bals

littéraires, promenades, projections… toutes les formes sont proposées pour faire partager une littérature

vivante et en dialogue.

A noter :

· un bal littéraire, le samedi 6 juin à partir de 23h au Magic Mirror ;

· « Tentative d’épuisement d’un auteur » : une performance d’écriture de Jacques Jouet, qui écrira

durant toute la manifestation, depuis une bulle de verre, un roman feuilleton projeté en direct sur un

écran géant place Stalingrad ;

· deux bus sillonneront Paris les 6 et 7 juin avec des comédiens qui feront entendre les mots de

Raymond Queneau et de Philippe Vasset ;

· un programme dédié aux jeunes sera proposé au CENTQUATRE ;

· les comédiens de la Comédie française investiront le Pont des Arts de 18h à 19h30 du 5 au 8 juin.

Plus de 250 artistes : écrivains, comédiens et musiciens…

Olivier Adam, Stéphane Audeguy, Babx, Philippe Besson, Enki Bilal, Geneviève Brisac, Olivier Cadiot,

Barbara Carlotti, Emmanuel Carrère, Marie Darrieussecq, Julie Depardieu, Philippe Djian, Jean Echenoz,

Stéphane Eicher, Thomas Fersen, Brigitte Fontaine, Sami Frey, Régis Jauffret, Douglas Kennedy, Fabrice

Luchini, Amin Maalouf, Alain Mabanckou, Robert Mac Liam Wilson, Pierre Michon, Taslima Nasreen, Daniel

Pennac, Denis Podalydès, Benoît Poelvoorde, Oxmo Puccino, Atiq Rahimi, Patrick Rambaud, Jean Rolin,

Olivier Rolin, Lydie Salvayre, Jorge Semprun, Zoé Valdes, Tanguy Viel, Edmund White…

Une centaine de lieux dans la capitale



L’Académie française, les Bouffes du Nord, le CENTQUATRE, le Couvent des Récollets, l’Hôtel de Ville, le

Magic Mirror, entièrement dédié au festival (Place Stalingrad), la Maison de la Poésie, la Maroquinerie, le

Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, le Musée des Lettres et Manuscrits, le Pavillon de l’Arsenal, le Pont

des Arts, le Point Ephémère, le Théâtre des Abbesses, le Théâtre du Châtelet, les Trois Baudets…

Et aussi les 69 bibliothèques municipales, des dizaines de librairies, les bouquinistes et de nombreux parcs,

jardins et espaces publics.

Et notamment en ouverture du festival, le jeudi 4 juin :

Mathias Malzieu (Dionysos) pour un concert littéraire aux Bouffes du Nord (18h30), Robin Renucci lit Henri

Calet au théâtre des Abbesses (19h), Nancy Huston pour Lisières une création musicale de au

CENTQUATRE (19h30). Et à partir de 19h, une grande soirée au Magic Mirror installé place Stalingrad :

Jacques Roubaud évoque Queneau, Laurent Poitrenaux lit Perec, Charles Berling célèbre la Tour Eiffel…

Les Parisiens sont invités à participer à la manifestation sur le site paris.fr :

· en déposant des citations d’écrivains sur Paris, sur l’écriture ou la lecture ; les meilleures seront

affichées et projetées dans différents lieux de la manifestation.

· en désignant un écrivain français ou européen (disparu depuis plus de 5 ans) qui mériterait d’obtenir

une rue à son nom.

Infos pratiques

· tous les événements sont gratuits (à l’exception de quelques projets invités) ;

· l’entrée s’effectue sans réservation dans la limite des places disponibles (sauf mention contraire) ;

· la programmation complète est disponible sur paris.fr et dans les différents lieux de la manifestation.