La 4e édition du forum « Paris de la diversité, du handicap et du premier emploi » se tiendra à la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris, le jeudi 18 juin 2009 de 9h00 à 18h00. Ce forum accueillera près de 200 entreprises proposant des offres d’emploi, tout en promouvant la diversité, l’égalité des chances, la lutte contre les discriminations et le handicap… Les postes proposés durant cette journée couvrent un large éventail de métiers et concernent tous types de profils et de diplômes. Retrouvez toutes les sociétés présentes et les postes à pourvoir sur le site internet de la manifestation : www.parisdiversite.fr Entrée libre, gratuite, sans pré-inscription. Renseignements : 01 53 95 15 15 E-Mail : info@carrefoursemploi.org