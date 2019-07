Paris: colloque handicap et sexualité

Parler de vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap ne va souvent pas de soi, or de nombreuses questions se posent en fonction des situations de chacun, du type de handicap, du degré d’autonomie, de l’âge, de la vie en établissement ou à domicile. La prévention à la sexualité, l’information des parents, le désir d’enfant, l’accompagnement sexuel, les difficultés de rencontres sont pourtant autant de sujets qu’il est nécessaire d’aborder afin de favoriser une prise de conscience de tous sur cette question et de reconnaître une sexualité aux personnes en situation de handicap.

Le colloque Handicap, Affectivité, Sexualité, et Dignité organisé à l’Hôtel de Ville vendredi 26 novembre contribuera à faire tomber des barrières et à poursuivre l’intégration des personnes en situation de handicap dans tous les domaines de la vie.

Dates et lieux de l’événement :

Vendredi 26 novembre à 9h15

Salons de l’Hôtel de Ville

3, rue Lobau (4e)