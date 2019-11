Paris, capitale de la vision

Samedi 18 décembre se tiendra à l’Espace Vianey, au salon Mozart, Paris 12ème, le colloque Vision & Recherche sur le thème de la dégénérescence maculaire liée à l’âge et autres dystrophies rétiniennes organisée par l’association RETINA FRANCE.

RETINA FRANCE, association reconnue d’utilité publique et agréée par le Ministère de la Santé comme association pour la représentation de patients dans les instances hospitalières ou de santé publique, œuvre en faveur de l’aide aux malvoyants et du soutien à la recherche médicale en ophtalmologie.

Un million et demi de français sont atteints par des affections visuelles connues sous les noms de dégénérescence maculaire (DMLA), de rétinite pigmentaire ou de syndrome d’Usher, etc… Ces maladies se caractérisent par des rétrécissements progressifs du champ visuel. Elles peuvent dans certains cas conduire à la cécité et ne permettent plus de conserver sa qualité de vie. Très souvent le handicap est alors associé à une dépression et à une détresse qui rejaillit sur l’entourage du malade.

Il existe aujourd’hui des applications concrètes dans les domaines de la rééducation basse vision qui permet de voir autrement, dans l’amélioration des aides techniques et notamment dans les progrès de la recherche.

Les responsables de l’association Retina France vous parleront des missions associatives et les plus grands spécialistes traiteront des mécanismes moléculaires et de la recherche médicale en ophtalmologie.

Le Professeur Jean Louis Dufier de l’Hôpital Necker en coordination avec le Docteur Josseline Kaplan et les membres de notre Comité Scientifique évoqueront toutes les recherches menées, les principales avancées thérapeutiques et la rééducation en Basse Vision. Après chaque exposé, le public pourra poser des questions aux spécialistes.

L’entrée est libre, la journée débutera à 9h et se terminera à 16 h avec l’allocution de Monsieur Hamou Bouakkaz, adjoint au Maire de Paris.

Renseignements: RETINA FRANCE au 0 810 30 20 50

Programme sur simple demande