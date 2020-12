Paris-Bruxelles en rollers et en fauteuils

Listen to this article Listen to this article





Mobile en ville, association qui œuvre pour améliorer l’accessibilité des villes et la mixité des publics, a organisé, du 18 au 22 août dernier, son « défi Paris-Bruxelles ». Destiné à fédérer un réseau associatif européen autour de la question de l’accessibilité des personnes en situation de handicap, cet événement sportif et solidaire a réuni, durant cinq jours, 50 participants qui ont rallié Bruxelles depuis Paris en rollers et en fauteuils roulants en réalisant un parcours de 500 km via Compiègne, St-Quentin, Maubeuge et Nivelles. Retrouvez l’essentiel de cet événement sur: www.mobile-en-ville.asso.fr