Paris: aujourd’hui, remise des trophées extra-ordinaires

Bertrand Delanoë, maire de Paris, accompagné de Véronique Dubarry, adjointe chargée des personnes en situation de handicap, clôturera le mois extra-ordinaire par la remise des trophées extra-ordinaires, vendredi 26 novembre dans les salons de l’Hôtel de Ville. Depuis 2006, la Ville de Paris lance un appel à projets ouvert à toutes les initiatives à la fois pédagogiques, participatives et festives autour d’une même dynamique : favoriser une prise de conscience et mobiliser autour de cette volonté de changer de regard sur le handicap.

Cette année, la Ville récompensera les projets suivants :

· Le Trophée extra-ordinaire (dotation : 6000 €)

« L’Epreuve des mots » par L’Arche à Paris. L’épreuve des mots est un documentaire qui interroge des personnes avec un handicap mental sur des thèmes de société. Ce film propose une mise en lumière de personnes ayant une déficience intellectuelle en parcourant avec eux les grands sujets de notre société : amour, travail, argent, politique. Leur sincérité révolutionne tout simplement l’idée que l’on se fait du handicap, de la vie, du monde. Et si la déficience était aussi une question de point de vue ?

· Le prix spécial du Jury (dotation : 4 000 €)

La Princesse Maleine de Maeterlinck par La compagnie de la Divine Comédie. La compagnie de la Divine Comédie organise et anime un atelier théâtral permettant une rencontre entre des malvoyants de Chine et de France, favorisant ainsi un échange interculturel entre professionnels et amateurs autour d’une pièce de théâtre forte. En lien avec l’association chinoise Hongdandan, la compagnie de théâtre de la Divine Comédie, animée par Christophe Blondel, a déjà monté cet atelier à Pékin l’été dernier. Le spectacle a été présenté à deux reprises. La compagnie devrait maintenant monter la pièce en France.

· Le coup de coeur du jury (dotation : 3 000 €)

« 40 ans d’art brut et singulier à Ménilmontant » par Association centre des Panoyaux – Centre d’Aide par le Travail (CAT) de Ménilmontant. Le CAT de Ménilmontant a proposé pour la 1ère fois une rétrospective et exposé au Carré Baudouin, du 11 au 31 juillet 2010, sa collection inédite et privée d’oeuvres d’art brut et singulier réalisées par des personnes en situation de handicap mental. Cette action préfigure la création d’un lieu consacré à l’art brut. Elle retrace 40 ans de création des artistes peintres, plasticiens ou céramistes accueillis au sein des ateliers de l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) de Ménilmontant.

· Le prix initiative de quartier (dotation : 2 000 €)

Festi-quartier 12e par Les Ateliers de Jemmapes (ESAT). Partager un temps festif et convivial au sein du quartier où est implanté l’ESAT « Les Ateliers de Jemmapes » est le projet proposé. Cet événement permettra de rapprocher les habitants du quartier et les personnes en situation de handicap de l’ESAT dans un objectif d’intégration.