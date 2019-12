Paris accessible avec Yoola

Après s’être fait un nom en organisant des déplacements dans le cadre de grands événements sportifs, Yoola propose de vous accueillir à Paris et met en place votre séjour de A à Z depuis la prise en charge dès votre arrivée à l’aéroport ou à la gare. Vous irez dîner dans les petites rues typiques de Paris au cœur du quartier latin, vous découvrirez les lieux les plus branchés de la capitale et visiterez les plus célèbres monuments parisiens. Un véhicule adapté vous transportera durant tout votre séjour, un guide vous accompagnera lors vos visites afin de vous faire découvrir la plus belle ville du monde. Rens. : 01 70 23 28 03 ou info@yoola.fr