Parents face à la « machine médicale »

Se fondant notamment sur le récit de parents d’enfants handicapés, Dominique Dechamps témoigne d’une approche thérapeutique qu’elle a mise au point pour aider ces enfants. Ces études de cas illustrent la façon dont elle est parvenue à ré-harmoniser ces enfants avec les actes les plus élémentaires du quotidien. Les témoignages sont poignants : parents isolés, culpabilisant et pleins d’un amour qu’ils ne savent comment gérer face à la ” machine ” médicale…, les protocoles, les spécialistes (compétents, mais restrictifs), les démarches, les procédures, tout cela réduit et parfois détruit l’amour filial qui ne trouve plus sa place. ” Je suis arrivée avec mon enfant, je suis repartie avec un handicapé et une énorme culpabilité “, cette phrase extraite de votre livre résume tout…

« Le message des enfants vrais » par Dominique Dechamps, préface de Jacques Salomé Ed. F.-X. de Guibert, Paris collection Psychologie