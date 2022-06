Parents en difficultés : Des conseils en ligne pour leur venir en aide

Ecouter article Ecouter article

Destiné aux parents en difficultés, Cool Parents Make Happy Kids, site internet et application mobile, distille des conseils d’éducation positive sous la férule de Charlotte Ducharme. La maman, coach et conférencière revient avec un podcast, une nouvelle corde à ses multiples arcs. Portrait.

Des conseils destinés aux parents en difficultés

Face aux enfants, chaque parent acquiert une méthode bien à lui. Ces dernières années, la notion de parentalité positive se répand de plus en plus dans les structures familiales françaises et européennes. Un courant de pensée qui peut parfois aider certains parents en difficultés.

Éduquer son enfant à la manière positive suppose donc de renier une éducation basée sur la violence. En proposant, par exemple, de bannir les fessées, gifles, humiliations, menaces ou mensonges, la relation de l’enfant avec ses parents se déroulerait plus sainement. Dans les premières années de sa vie, l’enfant se construirait ainsi en miroir de ses parents pour trouver sa place. Par conséquent, qu’il soit le premier ou le dernier-né de sa famille, l’enfant doit se sentir aimé, accepté et en pleine confiance. Pour cela, des règles doivent être fixées en conciliant sa dignité propre avec le respect envers les autres tout au long de sa vie. Autant d’éléments qui ont motivé la création de “Cool Parents Make Happy Kids” par Charlotte Ducharme, coach conférencière et maman de plusieurs enfants.

En effet, depuis 2015, elle propose aux parents en difficultés de nombreux conseils réunis sur un site internet, un tout nouveau podcast disponible sur les plateformes d’écoute et une application mobile payante.

Comment fonctionne cette plateforme éducative ?

Concrètement, cet ensemble d’outils en ligne repose sur différents enseignements avec des contributions thématiques dédiées aux parents.

Parmi les options et fonctionnalités proposées, on trouve :

Un blog de conseils pratiques d’éducation sous la forme d’articles. Exemple : Comment éviter l’enfant-roi ?

Un forum sur lequel les parents en difficultés peuvent échanger sur leurs situations respectives.

Des témoignages de parents sur le rôle de Cool Parents Make Happy Kids dans leur parentalité.

La possibilité d’échanger avec Charlotte Ducharme.

Des formations mensuelles en éducation positive.

Cool Parents Make Happy Kids s’adresse à tous les parents en difficultés et leurs enfants, avec ou sans handicap.

L’application est proposée au tarif de 29,99 euros par mois ou 180 euros par an. Il s’agit d’un investissement non obligatoire. Des conseils gratuits sont également proposés.

Sur le chemin d’une éducation bienveillante et sereine

Charlotte Ducharme s’inscrit donc comme une alliée omniprésente et bienveillante dans la vie des parents et de leurs enfants, parfois en situation de handicap.

Fonder une famille se révèle souvent être une source de questionnements et de désaccords auxquels la maman et coach s’empresse de répondre. Après le best-seller du même nom vendu à 80 000 exemplaires, puis le site internet et l’application, la nouvelle série de podcasts « Cool Parents Make Happy Kids » offre des clés psychologiques aux parents en difficultés. Sous la forme d’interviews de 15 minutes avec Anna Haëtty, elle évoque les sujets suivants :

« Mon petit ne veut que Maman »

« Je culpabilise de laisser mon enfant devant les écrans »

« Mon couple et moi n’avons pas la même vision de l’éducation »

“Mes enfants se disputent sans cesse, j’en peux plus !”

Quel que soit le choix de format pour lequel opteront les parents en difficultés, chaque rubrique de Cool Parents Make Happy Kids est placée sous le signe du coaching et de la bienveillance. En ce mois de juin 2022, l’application proposera d’ailleurs une série de vidéos et de conseils sur le lien parent-enfant.

Pour rejoindre la communauté Cool Parents Make Happy Kids, rendez-vous sur le lien suivant : https://www.coolparentsmakehappykids.com/

Alex Renaud-Bourbon