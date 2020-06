La Fondation de France, dans le cadre de son programme « Maladies psychiques et vie sociale des personnes adultes » a mené une étude en partenariat avec la Fédération d’Aide à la Santé Mentale Croix-Marine sur le thème « Parents de jeunes adultes hospitalisés en psychiatrie : de l’exclusion à l’alliance ». Les résultats de cette étude dirigée par Annick Ernoult et Catherine Le Grand Sébille seront restitués dans le cadre du colloque organisé le 4 juin. L’un des objectifs de cette rencontre est de mettre en lien la réflexion des parents d’usagers avec celle des professionnels engagés dans l’accueil des familles. Il s’agira de « croiser » les expériences à partir de la restitution des résultats de l’étude.

L’étude dans sa version intégrale sera disponible sur le site www.fondationdefrance.org à partir du vendredi 4 juin.

Colloque le vendredi 4 juin 2010

Fédération d’Aide à la Santé Mentale Croix-Marine

31 rue d’Amsterdam – 75008 Paris

Renseignements et inscriptions : 01 45 96 06 36 – croixmarine@wanadoo.fr

Une étude sur le vécu et les besoins des parents

Peu de travaux évoquent ce qu’éprouvent les parents lors de la prise en charge de leurs grands adolescents ou jeunes majeurs (17-28 ans) aux urgences psychiatriques et lors des premières hospitalisations en secteur psychiatrique fermé ou ouvert. Quelle parole d’hospitalité adresse-t-on aux parents ? Quelle information leur donne-t-on ? Sont ils associés aux décisions ? Quelles sont leurs difficultés ? Leurs inquiétudes ? Leurs souffrances ? Assiste-t-on à un « remaniement » des places de chacun (soignant/patient/parent), alors que leur enfant est majeur ou va bientôt l’être ? Où trouvent-ils de l’aide ? Comment y ont-ils accès ? Quels souhaits expriment-ils ?

« A la Fondation de France, nous avons la conviction que cette étude et sa restitution auprès des personnes concernées, familles et soignants, contribuera à faire découvrir le vécu des parents, à identifier leurs besoins, à faire naître de nouvelles pratiques professionnelles et à modifier des représentations. » déclare Karine Pouchain-Grépinet, responsable du programme maladies psychiques et vie sociale des personnes adultes.

L’action de la Fondation de France en matière de maladies psychiques

Forte de l’idée que la (ré)insertion sociale et l’accompagnement des personnes atteintes de troubles psychiatriques sont aujourd’hui les défis à relever en matière de santé mentale, la Fondation de France a développé depuis 2004 un programme à part entière sur cette thématique, intitulé « Maladies psychiques et vie sociale des personnes adultes ». Elle s’est résolument engagée sur ces questions et notamment sur la problématique de l’aide aux aidants. Ce sont en effet souvent les familles, et plus particulièrement les parents, qui portent la responsabilité au quotidien de cette (ré)insertion. Or ces parents sont parfois écartés au moment où leur « enfant » devient majeur et ne relève plus de la pédopsychiatrie.