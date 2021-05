Parents aidants : la plateforme qui vous vient en aide

Ecouter article Ecouter article





« Ma Boussole Aidants », est une plateforme destinée aux aidants qu’ils soient parents, conjoints ou enfants d’une personne en situation de handicap ou en perte d’autonomie.

« Ma boussole aidants », ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose mais sa pertinence mérite d’être connue. Il s’agit d’un service digital qui centralise l’accès aux informations et aides disponibles à proximité, pour les aidants et leurs proches. En effet, dès sa genèse en janvier 2019, le projet a été pensé et mis en œuvre selon une idéologie collaborative et communautaire dans le but de conseiller, informer et épauler les “parents aidants” par exemple. Ces aidants sont aujourd’hui 8 millions en France à prendre soin d’un proche en situation de handicap, d’âge avancé ou atteint d’une maladie.

C’est la fédération Agirc-Arrco pilotée par KLESIA qui est à l’origine de ce projet et qui a notamment mobilisé 150 aidants et plus de 400 professionnels pour tester et concevoir cette plateforme.

L’objectif de ce concept est clair. Il s’agit de permettre aux aidants de gagner du temps et de l’énergie grâce à des réponses claires, fiables et adaptées à tous.

Un concept clair et facile d’accès

Le moins que l’on puisse dire, c’est que « Ma Boussole Aidants » est une interface plutôt accessible. Lorsque vous vous connectez sur le site internet, il faut tout d’abord indiquer votre localisation et la situation dans laquelle se trouve votre proche.

Une fois ces renseignements indiqués, différentes rubriques sont à votre disposition. Elles correspondent aux trois domaines d’indications que la plateforme contient : différents témoignages de parents aidants ou de proches, des solutions de proximité selon votre lieu d’habitation et enfin une rubrique sur les droits en terme d’aides financières.

Pour que chaque aide soit personnalisée au mieux, vous pouvez remplir un questionnaire en quelques minutes qui évaluera au mieux vos besoins financiers et les aides à proximité.

Une véritable coopérative

« Ma Boussole aidants » est aujourd’hui une référence pour les parents aidants. En effet, cette initiative est devenue une coopérative pour permettre à tous les acteurs, qu’ils soient publics, privés ou associatifs, de faire partie de cette action d’intérêt général et non-marchande.

La plateforme compte actuellement une cinquantaine de sociétaires, et référence près de 45 000 solutions.

Ce projet s’inscrit dans la continuité de celui de Handissimo, dont l’ensemble des solutions référencées vont être transférées sur « Ma boussole aidants ». Handissimo, lui, poursuit son activité visant à favoriser la solidarité autour des parents aidants avec le projet « Tu aides ? Je t’aide ! ».

Pour plus d’informations sur “Ma Boussole Aidants”, rendez-vous sur son site internet.

Tom Vignals