Parentalités : Accompagner les parents confrontés au handicap

Parentalités : Un ouvrage pour accompagner les parents confrontés au handicap

« Un bébé tout seul, ça n’existe pas. » Cette phrase célèbre de Winnicott concerne particulièrement l’action médico-sociale précoce et les CAMSP qui accueillent de très jeunes enfants avec leur famille. Si l’on considère les parentalités comme un processus maturatif qui permettra à un homme, une femme, de répondre aux besoins de leur enfant pour que celui-ci se développe le plus harmonieusement possible, les professionnels concernés se doivent d’accompagner les nouveaux parents dans une construction qui se révèle parfois difficile.

Dans ce nouveau de « Contraste », la revue de l’ANECAMPS envisage des situations qui peuvent compliquer l’accès à la parentalité. Soit parce que l’enfant tant attendu se révèle « différent », « hors-norme », soit parce qu’il est adopté, soit parce que les parents eux-mêmes sont porteurs d’un handicap, soit parce que l’évolution de notre société multiplie des situations « particulières » : homoparentalité, monoparentalité, procréation médicalement assistée… Et parfois la parentalité déraille et l’enfant est maltraité… Les nombreux experts contributeurs de cet ouvrage cherchent ainsi à comprendre ce qui se joue dans ces diverses situations et réfléchissent aux moyens d’accompagner les enfants et les familles concernées.



« Parentalités », Contraste n°48, Enfance et handicap, édition érès, 272 pages, 26 euros