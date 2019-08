Parcs nationaux de France présente « la nature en partage » exposition de photographies de Patrick Desgraupes à l’hôpital San Salvadour à Hyères,

Afin de faire rayonner les parcs nationaux français en France et dans le monde, Parcs nationaux de France (PNF) a conçu une exposition de photographies d’art, grand format, signée Patrick Desgraupes intitulée “la nature en partage”. Sillonnant le territoire métropolitain en cette année du cinquantenaire de la loi de création des parcs nationaux français, l’exposition fera étape à Hyères (Var), du 6 au 14 novembre, à l’hôpital San Salvadour, établissement membre de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, spécialisé dans la prise en charge sanitaire de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte polyhandicapé.

Si l’accès à la nature est de fait offert à tous, les opportunités de parcourir les parcs nationaux ne sont pas données équitablement à tous les publics, et notamment aux personnes en situation de handicap. A travers l’oeil du photographe, les paysages exceptionnels, l’âme des parcs nationaux s’invitent à l’hôpital.

L’exposition proposera un éclairage tout particulier sur les différentes actions menées en faveur de l’accès pour tous dans les parcs nationaux, dans le cadre du partenariat noué avec GMF.

Faciliter l’accès à la nature à des personnes en situation de handicap, aux familles, aux enfants et aux seniors, leur faire partager la richesse de la faune, de la flore et l’émotion liée à la beauté de paysages préservés grâce à un accueil et des aménagements adaptés, tel est en effet le but du partenariat noué entre PNF et GMF.

Depuis 2008, et pour 3 ans GMF et PNF collaborent à un vaste programme d’amélioration de l’accessibilité dans les parcs nationaux en faveur des 4 familles de handicap – physique, auditif, visuel et intellectuel.

Ce programme ambitieux concerne aujourd’hui 8 des 9 parcs nationaux :

– aménagement des centres d’accueil et d’information,

– adaptation de certains sentiers et lieux d’observation de la faune et de la flore,

– développement d’outils pédagogiques et d’interprétation permettant de découvrir la nature et de profiter de ces « territoires d’exception ».

Du 6 au 14 novembre 2010.