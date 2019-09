« Parcs-Courons les Hauts-de-Seine »

Jusqu’au 20 juin, le Conseil général des Hauts-de-Seine invite les alto-séquanais à suivre un programme sportif de remise en forme sous la conduite d’une équipe d’éducateurs spécialisés dans des parcs des Hauts-de-Seine. Avec « Parc-Courons les Hauts-de-Seine », préparez l’été en prenant soin de votre ligne ! Objectif : permettre gratuitement au public de faire du sport, sans contrainte, en plein air, quel que soit son niveau et son âge.

Les séances sont encadrées par des éducateurs diplômés qui aident chacun à établir au préalable ses propres objectifs d’entraînement.

Avec « Parc-Courons les Hauts-de-Seine », chacun apprend à courir efficacement et à son rythme. Outre la course, les exercices d’assouplissement, et de culture physique, des conseils d’hygiène et de diététiques personnalisées sont dispensés pour améliorer sa pratique sportive.

C’est aussi un bon moyen de faire rimer santé et sécurité : l’acquisition des gestes fondamentaux comme les étirements et les assouplissements pas toujours maîtrisés par les coureurs occasionnels, reste le plus sûr moyen de prévention des blessures.

Depuis la reprise de la saison en septembre 2008, « Parc-Courons les Hauts-de-Seine » a déjà permis à plus de 8 700 participants de bénéficier du programme de coaching gratuit. Une augmentation de la fréquentation de 25% par rapport à la même période en 2008.

Horaires :

– les samedis matin de 10h à 12h, pour l’ensemble des parcs concernés,

– les dimanches matin de 10h à 12h, pour la promenade Jacques Baumel (Mont Valérien), le parc de Sceaux et le parc de l’Ile Saint-Germain.

POINTS DE RENDEZ-VOUS

Les animateurs attendent le public sous le panneau de DÉPART qui se trouve sur chaque site, à 10 heures tous les samedis de l’année, du 13 septembre au 20 juin 2009 dans 9 parcs du département :

Colombes : parc Pierre Lagravère, Pont de l’Aqueduc. Rendez-vous au parking principal.

Marnes-la-Coquette : haras de Jardy, Boulevard de Jardy. Rendez-vous à l’entrée du centre équestre.

Nanterre : parc André Malraux, Rue Edmond Dubouis. Rendez-vous près du poste de garde.

Le Plessis-Robinson : parc Henri Sellier, Rue de l’Étang de l’Écoute s’il Pleut. Rendez-vous au parking principal.

Sceaux : parc de Sceaux, ue Claude Perrault. Rendez-vous esplanade du Château, près de l’Orangerie à gauche (Également le dimanche matin).

Saint-Cloud : parc du Pré-Saint-Jean, Route de Paris à Versailles. Rendez-vous sur le parking.

Issy-les-Moulineaux : parc de l’île Saint-Germain, 170, quai de Stalingrad. Rendez-vous : après la passerelle à droite (également le dimanche matin).

Suresnes/Rueil-Malmaison : promenade Jacques Baumel (anciennement promenade du mont Valérien). Place de l’Abbé Stock. Rendez-vous près de l’abri. (Également le dimanche matin).

Villeneuve-la-Garenne/Gennevilliers : parc des Chanteraines, Boulevard Charles de Gaulle. Rendez-vous aux Hautes Bornes, près du pavillon d’accueil.