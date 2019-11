Parcours radiophonique de travailleurs handicapés

Une première soirée débat sur le travail et le handicap organisée le 30 janvier à la SCAM par France Culture. Suite à ce premier débat, où étaient présents M. Gohet, délégué interministériel aux personnes handicapées, M. du Chéné, président de l’Agefiph, et Madame Boisseau, ancienne secrétaire d’Etat à l’origine de la loi de 2005 sur le handicap, France Culture et l’ABPEI (association bagnolaise de parents d’enfants inadaptés) organisent un nouveau débat.

Le thème en sera : les différents parcours professionnels des travailleurs handicapés à partir d’un ESAT.

Cette soirée aura lieu le 3 avril à 18h, dans la salle multiculturelle, 1 rue Racine, 30 200 Bagnols sur Cèze, (entre Nimes, Montpellier et Avignon). Comme la première fois, le débat sera suivi d’un apéritif, pour favoriser les rencontres.

Parmi les intervenants seront présents M. Jean Paul Boré, Vice président de la région Languedoc Roussillon, délégation aux personnes handicapées, M. Gérard Zribi, président de ANDICAT, et M. Yves Edouard, chercheur et directeur de l’APEI de Cavaillon.

C’est un évènement public et gratuit, sur réservation à mariannick.bellot@free.fr.