Parcours professionnels des personnes handicapées : Un site dédié

« Mon Parcours Handicap » : Lancement d’une plateforme dédiée au soutien des parcours professionnels des personnes handicapées

Ce mercredi 6 mai, le secrétariat d’État chargé des Personnes handicapées, a lancé officiellement la plateforme en ligne « Mon Parcours Handicap ». Développée par la Caisse des Dépôts (CDC) et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) pour le compte de l’État, cette plateforme numérique a pour but d’accompagner et soutenir les projets et parcours professionnels des personnes handicapées.

“Alors que la crise sanitaire liée au Covid-19 fragilise l’économie et l’emploi des personnes en situation de handicap, cette plateforme doit permettre sans délai de leur donner toute l’aide et l’information possibles pour soutenir leurs projets professionnels, indique ses créateurs. Cette plateforme 100% accessible, conçue pour et avec les personnes en situation de handicap, s’étoffera progressivement de nouveaux services, selon une logique d’amélioration continue”.

Ainsi le site internet “Mon Parcours Handicap” est une plateforme d’information, d’orientation et de service. Il offre ainsi dès à présent une série de contenus liés à l’emploi et à la formation professionnelle. La plateforme sera enrichie et développée jusqu’en 2022. À terme, elle devrait également proposer des contenus informationnels et serviciels sur l’ensemble du parcours de vie des personnes en situation de handicap : annonce du handicap, parentalité, scolarité et études, santé, vie sociale et culturelle, logement, transport, avancée en âge, retraite…

À noter que « Mon Parcours Handicap » s’inscrit dans la stratégie interministérielle « Osons l’emploi » portée par le ministère du Travail, le secrétariat d’État chargé des Personnes handicapées et le ministère de l’Action et des Comptes publics.

Améliorer l’accès aux informations sur les parcours professionnels des personnes handicapées

Conçue dans une logique de point d’entrée unique d’information, d’orientation et de services, www.monparcourshandicap.gouv.fr a avant tout pour objectif de permettre aux personnes en situation de handicap de s’informer et d’effectuer leurs démarches en ligne grâce à un accès direct à :

des informations généralistes, officielles, fiables, facilement compréhensibles et actualisées ;

des ressources nationales et de proximité, géolocalisées (annuaires, sites spécialisés, événements…) ;

des services personnalisés et sécurisés.

Des premiers contenus consacrés à l’emploi et à l’insertion professionnelle des personnes handicapées

“Si en France près d’un million de personnes en situation de handicap travaillent, elles ont trois fois moins de chances d’accéder à l’emploi que les personnes valides et deux fois plus de risques d’être au chômage” : C’est face à ce constat, le secrétariat d’État chargé des Personnes handicapées a souhaité prioriser les thématiques de l’emploi et de la formation professionnelle. Dès à présent, « Mon Parcours Handicap » offre un accès à l’outil ANDi : un service permettant à toute personne en situation de handicap souhaitant définir ou confirmer son projet professionnel de trouver une immersion professionnelle (PMSMP) proche de chez elle, dans l’entreprise de son choix.

En parallèle, pour répondre à la situation économique créée par la pandémie de Covid 19, des informations et des conseils spécialement destinés aux personnes en situation de handicap sont proposés sur cette plateforme dédiée aux parcours professionnels des personnes handicapées.

Une plateforme conçue dans une optique d’amélioration continue

Pour son développement, « Mon Parcours Handicap » s’est appuyé à toutes les étapes sur l’expérience des personnes en situation de handicap, réunies et consultées régulièrement au cours du projet.

Sa mise en service est une étape majeure pour poursuivre cette co-construction. Dans une logique d’amélioration continue du service rendu, les internautes peuvent par conséquent suggérer à tout moment des corrections, des ajouts ou de nouveaux articles grâce au bouton « Votre avis compte ».

La plateforme garantit enfin le plus haut niveau d’accessibilité aux personnes en situation de handicap (possibilité de naviguation avec une synthèse vocale ou une plage braille ; personnalisation de l’affichage du site, navigation en utilisant le clavier uniquement, via un écran tactile, à la voix ou tout autre périphérique adapté, consultation d’articles rédigés selon les règles du facile à lire et à comprendre).

Plusieurs acteurs clés de l’emploi et du handicap réunis pour développer un outil efficace

Afin de garantir des contenus fiables et des services de qualité, cette plateforme s’inscrit dans une démarche de co-construction, qui associe des partenaires institutionnels incontournables dans l’élaboration de chacune des briques thématiques.

Ainsi, l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (Agefiph) a assuré le rôle de co-pilote thématique du domaine de l’emploi et la formation des personnes en situation de handicap, en veillant à s’assurer de la contribution de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) du ministère du Travail, le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (Fiphfp), Pôle emploi, l’Apec, le Conseil national handicap et emploi des organismes de placement spécialisés (CHEOPS) qui représente les Cap emploi, l’Office national d’information sur les enseignements et les professions (Onisep) et l’Union nationale des missions locales (UNML).