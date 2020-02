Parcours métiers : Plus de 5000 vidéos pour trouver votre voie

La plateforme Parcours métiers propose des milliers de vidéos pour aider les candidats à trouver l’orientation qui leur correspond

Quoi de mieux qu’un témoignage de jeune apprenti ou professionnel pour découvrir un métier et savoir s’il vous peut vous correspondre ? C’est sur la base de ce constat, la plateforme Parcours métiers propose aux jeunes en recherche d’orientation de trouver progressivement le métier qui leur plaît et la formation qui y mène grâce à plus de 5000 vidéos accessibles gratuitement en ligne. Un espace enseignant, dont l’accès est lui aussi gratuit, permet également de créer des activités personnalisées.

Parmi les différentes chaînes d evidéos proposées : Les métiers de l’aéroport ; Les métiers du bois; Les métiers au service des autres ; Les métiers du numérique ; Les métiers du recyclage ; Esprit d’entreprendre ; La passion du geste ; Portraits d’étudiants…

« Parce que 72 % des jeunes se fixent comme priorité d’exercer un métier qui leur plaît et qui a du sens*, qu’ils ont du mal à connaitre les métiers, les formations et … à se connaître… Parcoursmetiers.tv propose un service digital inédit d’aide à l’orientation dans lequel des jeunes eux-mêmes s’adressent aux jeunes en recherche d’orientation », expliquent les créateurs de la plateforme.

Pour en savoir plus rendez-vous sur le site Parcoursmetiers.tv