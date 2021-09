Parcours d’un enfant autiste : Le récit témoignage d’un médecin hospitalier

Ecouter article Ecouter article





“Maman, je t’aime grand” : Le parcours d’un enfant autiste raconté par un médecin hospitalier

Facile d’accès et destiné à tous les publics, “Maman, je t’aime grand ! Chroniques d’un enfant autiste” propose une immersion dans le monde de l’autisme à travers le regard avisé de Roselyne Baudoin, médecin spécialiste hospitalier. Du diagnostic à la mise en place d’un accompagnement, sans oublier les phases de progression, elle raconte ainsi l’histoire et le parcours de la famille d’Andréa, enfant autiste dont les troubles ont été détectés lorsqu’il avait trois ans, après une longue errance médicale… mais qui, grâce à une prise en charge précoce et adaptée, parvient aujourd’hui à vivre une vie normale et à faire fi de difficultés liées à ses différences.

Un message d’espoir pour les enfants avec trouble de l’autisme et leur famille

Nous vous proposons de découvrir ici un extrait de la quatrième de couverture : “Andréa est diagnostiqué autiste à l’âge de trois ans, après une pénible traversée dans les méandres médicaux. La nouvelle est un choc, mais le jeune garçon sera pris en charge de manière précoce, rendant ses différences aujourd’hui subtiles pour les inconnus. Un message d’espoir et de courage qui donne foi en l’avenir. Accompagner son enfant dans le brouhaha de la vie : c’est le rôle de tout parent. Mais quand l’autisme s’en mêle, il faut s’armer de patience et prendre son bâton de pèlerin pour aider l’enfant à sortir de sa coquille avec attention, tendresse et bienveillance”.

Un ouvrage qui pourra aider les parents d’un enfant autiste à surmonter les moments difficiles ou servir d’outil de sensibilisation pour le plus grand nombre.

Pour en savoir plus : https://www.editions-pantheon.fr

