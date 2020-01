Parcours du coeur : c’est ce week-end !

Les 35e Parcours du coeur démarrent samedi 24 et dimanche 25 avril dans toute la France avec comme slogan, “0+5+30 = le tiercé gagnant pour votre coeur”. Comprenez : 0 cigarette, 5 fruits et légumes, 30 minutes d’activité physique continue, par jour. Chaque ville participant à l’opération organise des activiés variées pour tous les goûts et tous les âges : marche vélo, randonnée, yoga…

A chaque période de la vie, le coeur ne doit pas être oublié. En France, 20 millions de personnes sont concernées par le risque cardiovasculaire. Les femmes et les jeunes sont de plus en plus en première ligne. Tabagisme, alimentation trop riche, sédentarité sont au tableau des mauvaises habitudes pour le coeur.

Nouveauté cette année : la Fédération française de cardiologie lance les premiers “Parcours du coeur scolaires” afin de promouvoir l’activité physique dès le pus jeune âge. En février, 6 000 enfants étaient déjà inscrits.

Tous les renseignements par ville sur le site de la FFC Les Parcours du coeur dans toute la France www.fedecardio.com/parcours