Parcours de vie et témoignages : “Demain, je déploierai mes ailes”

Ecouter article Ecouter article





“Demain, je déploierai mes ailes” : un ouvrage en forme de recueil de parcours de vie

La vie peut parfois s’avérer cruelle et difficile à supporter au quotidien notamment pour les personnes qui ont subi des périodes très délicates ou rencontré de gros obstacles dans leurs parcours de vie. Des mauvaises passes à répétition, des blessures parfois trop profondes pour être réparées, des grosses dépressions, perte de confiance en soi, ce sont des sentiments qui ont souvent été ressentis pour beaucoup de personnes fragiles.

Mais la vie n’est pas si terrible que ça après tout, il y a également du positif et c’est ce que pense Cindy Triaire et elle nous le fait comprendre à travers son second roman : « Demain, je déploierai mes ailes ». Un livre très captivant qui offre un second souffle à toutes celles et ceux que la vie a éprouvés. Cindy y communique un formidable message d’espoir en montrant que nous avons toutes et tous au fond de nous, les ressources nécessaires pour rebondir et aller de l’avant.

Ce roman s’inspire de plusieurs parcours de vie atypiques, forts et touchants. En effet, Cindy a partagé au cours de ces sept dernières années l’histoire de centaines de personnes. En vue d’écrire un nouveau chapitre de vie, elle a ainsi recueilli leur parcours, leurs doutes, leurs chagrins, leurs frustrations mais également leur envie de tourner la page en allant de l’avant. Ainsi, elle a décidé de mettre en lumière, à sa manière, le récit de toutes celles et ceux dont l’histoire est à la fois belle, unique et poignante.

« Demain, je déploierai mes ailes », Cindy Triaire. Éditions Tremplin Carrière, 144 pages, 5,99 euros.

Photo © Adrien Nowak

Robin Hubert