Parc Astérix, La Mer de Sable et Bagatelle signent une convention de partenariat avec l’Agefiph

Parc Astérix montre depuis plusieurs années sa volonté de favoriser l’emploi pour tous. C’est dans la continuité de cette politique que la Direction des Ressources Humaines commune au Parc Astérix, à la Mer de Sable et à Bagatelle signe avec l’Agefiph une convention de partenariat qui a pour objectif de favoriser l’Insertion des travailleurs handicapés.

Cette convention permettra de concrétiser et d’affirmer la stratégie sociale en faveur de l’égalité des chances à l’égard des travailleurs handicapés.

Les trois grands principes auxquels adhère l’entreprise en apposant sa signature :

– Favoriser le recrutement des personnes handicapées.

– Sensibiliser et former les dirigeants et collaborateurs impliqués dans le recrutement et la formation.

– Développer la collaboration des entreprises de secteur protégé.

Concernant le recrutement, l’entreprise valorise déjà la diversité par l’utilisation de la méthode de recrutement par simulation, mise en place par l’ANPE. Celle-ci permet de retenir une candidature basée sur les habilités et compétences, via une batterie d’exercices en situation.