Paratriathlon : La France se distingue aux mondiaux

L’équipe de France de paratriathlon décroche 5 médailles et un titre de champion du monde

Les championnats du monde de paratriathlon se sont déroulés vendredi 14 et samedi 15 septembre à Gold Coast, en Australie. À cette occasion, l’équipe de France n’a pas manqué de se distinguer à travers d’excellents résultats, dont plusieurs médailles et un titre de champion du monde.

Ainsi, Alexis Hanquinquant, licencié au Rouen Triathlon (76) et âgé de 32 ans, a décroché une médaille d’or, samedi 15 septembre, et conserve son titre de champion du monde en paratriathlon, dans la catégorie PTS2. Outre son précédent titre de champion du monde obtenu en septembre 2017 à Rotterdam, Alexis Hanquinquant avait également été sacré champion d’Europe et champion de France en juillet dernier.

L’équipe de France a également décroché une médaille de bronze dans la même épreuve grâce à la performance de Jules Ribstein, dont c’était la première participation aux championnats du monde de paratriathlon.

Elise Marc, déjà championne du monde l’an dernier, a quant à elle remporté la médaille d’argent dans l’épreuve féminine.

Vendredi 14 septembre, Cassandre Beaugrand, 21 ans, a remporté une médaille d’argent sur la distance olympique, devenant vice-championne du monde espoir, tout comme son coéquipier Paul Georgenthum, 17 ans, samedi dans la catégorie juniors, qui devient vice-champion du monde espoir junior.