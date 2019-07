Paralympiques: Les volleyeurs bosniens accueillis par une foule à Sarajevo

Plusieurs centaines de personnes ont accueilli lundi à l’aéroport de Sarajevo l’équipe bosnienne de volley-ball assis qui a remporté la médaille d’or aux jeux Paralympiques de Londres, en s’imposant face à l’Iran et en décrochant ainsi leur deuxième titre olympique, a constaté un journaliste de l’AFP.

“J’espère que nous avons apporté un petit grain de joie en Bosnie-Herzégovine, à ses habitants. On ne s’arrête pas ici, nous allons continuer à remporter des médailles”, a assuré le capitaine de l’équipe, Sabahudin Delalic.

“Nous respirons comme une famille et c’est la clé de notre succès”, s’est félicité pour sa part le sélectionneur Mirza Hrustemovic. Des supporteurs, portant des pancartes avec des messages de remerciements ou brandissant des drapeaux de la Bosnie-Herzégovine, ont longuement applaudi chacun des joueurs à la sortie de l’aéroport. “Mon coeur est rempli de joie. Ces hommes qui n’ont jamais perdu leur fierté me rendent énormément fier”, a lancé un supporteur, Slobodan Sipilovic, les larmes aux jeux.

L’équipe bosnienne de volley-ball assis, une des plus titrée au monde, est composée essentiellement d’hommes blessés pendant la guerre de Bosnie (1992-95) ou bien après, dans des accidents de mines antipersonnel. Les volleyeurs bosniens ont battu samedi l’Iran (3-1), leur principal rival depuis des années et vainqueur à Pékin en 2008, dans la finale à Londres. L’équipe bosnienne de volley-ball assis a été à deux reprises championne du monde et a décroché six fois le titre de championne d’Europe.