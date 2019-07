Paralympiques : La France termine 12éme des nations

TOUCHE FINALE EN OR POUR LAURENT FRANÇOIS

En ces derniers jours paralympiques il nous faudra retenir que la Chine domine les Jeux avec un total de 211 médailles et pas moins de 89 médailles d’or. Le Royaume-Uni est à la deuxième place du classement général avec 102 médailles dont 42 en or, il maintient sa place obtenue à Athènes et prépare ses Jeux. Les Etats-Unis occupent la troisième place avec un total de 99 médailles dont 36 d’or.

La France quant à elle est en 12ème position avec 52 médailles dont 12 d’or et termine sur une note positive. Pour le dernier jour de compétition, si les participants au marathon ont joué de malchance, l’escrime se révèle en la personne de Laurent François qui gagne la finale en sabre catégorie B et par là, obtient sa seconde médaille des jeux.

La flamme s’est éteinte ce soir après une magnifique soirée de clôture et l’heure du bilan a sonné. Gérard Masson, Président de la Fédération Française Handisport et Alain Siclis, Chef de mission sur Pékin se sont mis d’accord pour dire que les efforts fournis par les Chinois montrent une réelle volonté de faire reconnaitre le sport pour personnes handicapées. Un village fonctionnel, de belles cérémonies, des Jeux très bien organisés…

Concernant les résultats, 11 des 13 disciplines engagées par la France rentrent avec des médailles. “Pour rentrer avec plus de médailles explique Jean Minier, il faudrait faire un recrutement sélectif des sportifs ce que la FFH ne peut se résoudre à faire car cela voudrait dire ne pas remplir sa fonction de service public “. En effet, la France a fait le choix de ne pas se limiter aux seules disciplines pourvoyeuses de médailles mais de s’exprimer dans toutes les disciplines quel que soit le handicap. Les regards sont déjà portés sur Londres 2012 avec l’intégration possible d’une équipe de rugby fauteuil et de boccia. Aussi la neuvième place de la France au classement des médailles n’est pas à négliger !

LA DERNIERE JOURNEE…

La France était présente dans deux disciplines en ce dernier jour.

Athlétisme : Le départ du marathon a été donné à 7h30 place Tien An Men. Parmi les 40 coureurs engagés dans la catégorie T54, c’est l’australien Kurt Feanley qui est venu le premier à bout des 42,195 Km d’effort en 1 heure 23 minutes et 17 secondes. Victime d’une crevaison au 7ème kilomètre, Denis Lemeunier, 2ème du marathon de Paris cette année et classé parmi les 10 meilleurs coureurs mondiaux, n’a malheureusement pas pu finir la course. Alain Fuss quant à lui réalise une performance honorable en terminant à la 18e place. La piste d’athlétisme est aujourd’hui fermée en vue des préparatifs de la cérémonie de clôture.

Escrime : En quatre jours de compétition à Pékin, Laurent François aura pris sa revanche sur les Jeux d’Athènes. Médaille d’argent en fleuret individuel catégorie B, il y a deux jours, il clôt les paralympiades 2008 en obtenant l’or au sabre individuel face au Hongkongais Hui. 15 touches à 8 lui auront permis d’être sacré Champion Paralympique.

L’aventure paralympique chinoise s’est arrêtée en 16e de finale pour Robert Citerne et Cyril Moré éliminés 13/15 par Wing Kin Chan (Hong Kong) et par l’ukrainien Davydenko.

Pas de médaille non plus pour Marc-André Cratère qui perd en demi finale face à l’ukrainien Shenkevych 8 à 15.

LA MEDAILLE DU JOUR

OR : Escrime : Laurent François, sabre individuel catégorie B

CLASSEMENT DES NATIONS A LA FIN DES JEUX

LA FRANCE TERMINE AU 12EME RANG



1. Chine : 89 or – 70 argent -52 bronze = 211

2. Royaume-Uni : 42 or – 29 argent – 31 bronze = 102

3. Etats-Unis : 36 or – 35 argent – 28 bronze = 99

4. Ukraine : 24 or – 18 argent – 32 bronze = 74

5. Australie : 23 or – 29 argent – 27 bronze = 79

6. Afrique du Sud : 21 or – 3 argent – 6 bronze = 30

7. Canada: 19 or – 10 argent – 21 bronze = 50

8. Russie : 18 or – 23 argent – 22 bronze = 63

9. Brésil : 16 or – 14 argent – 17 bronze = 47

10. Espagne : 15 or – 21 argent – 22 bronze = 58

11. Allemagne : 14 or – 25 argent – 20 bronze = 59

12. France : 12 or – 21 argent – 19 bronze = 52

LE RETOUR DE LA DELEGATION jeudi 18 septembre



Ce soir, un dernier coup d’éclat à Pékin car c’est à 20h qu’a eu lieu la cérémonie de clôture. Après une dernière nuit festive au village paralympique, les sportifs et membres de la délégation française reprendront l’avion demain pour rentrer sur Paris. Les vols d’Air France sont attendus à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle à 14h40 pour le premier vol (vol AF 129) et 17h30 (vol AF 125) pour le second. Pas de pause à l’aéroport pour le second vol puisqu’une escorte les attendra pour les emmener à l’Elysée où le Président de la République les accueillera pour les féliciter à 19h00