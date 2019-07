Paralympiques – Déficience visuelle, amputation: rien n’arrête Axelsson – AFP

VANCOUVER, 17 mars 2010 (AFP) – Le Suédois Hakan Axelsson est un cas unique parmi les athlètes handicapés qui participent aux jeux Paralympiques de Vancouver: il est le seul à être à la fois déficient visuel et amputé.

Ancien membre de l’équipe nationale de Suède de ski nordique, le fondeur de 52 ans, sapeur-pompier dans la vie de tous les jours, a dû se faire amputer de la jambe gauche en 2005, six ans après être entré en collision avec une dameuse lors d’une course. Neuf mois avant son amputation, Axelsson avait appris qu’il souffrait de la la rétinite pigmentaire, une maladie génétique dégénérative de l’oeil qui se

caractérise par une perte progressive et graduelle de la vision évoluant généralement vers la cécité.

Décidé malgré tout à participer aux Paralympiques, Axelsson, un bourreau de travail avec un corps d’Adonis, s’est entraîné pendant plus de 50 heures par mois pour réaliser son rêve.

“J’aime m’entraîner et skier c’est très amusant”, déclare-t-il. “C’était mon but de faire les Paralympiques et maintenant j’y suis. Pour la suite, on verra”.

Jusqu’en 2009, il skiait sans guide dans la Classe B (déficience visuelle), mais a dû depuis passer en Classe B2, où il a le droit d’être accompagné s’il le veut. Les athlètes aveugles sont inscrits en Classe B1.

“C’est devenu beaucoup plus difficile de skier depuis que ma vue diminue et que je porte une prothèse, dit Axelsson. Si je finis un jour par me retrouver en B1, je ne sais pas si je continuerai, il faudra que j’en parle à ma famille et que je travaille pour voir si j’en ai envie”.

“C’est très important. J’aime skier, j’aime m’entraîner. C’est ça pour moi la vie”, insiste Axelsson, engagé dans des épreuves de ski de fond mais aussi de biathlon.

