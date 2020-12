Un job au cœur des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 !

Listen to this article Listen to this article



Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 s’engage dans l’accueil et l’inclusion de collaborateurs en situation de handicap, ce qui de nos jours est bien la moindre des choses.

Selon Sophie Cluzel : « Pratiquer une activité sportive tout comme travailler dans l’univers du sport sont deux enjeux primordiaux qui participent de l’inscription dans le droit commun des personnes en situation de handicap. La démarche exemplaire de Paris 2024 sur l’emploi doit être soulignée car elle s’inscrit dans un mouvement de fond important pour la construction d’une société pleinement inclusive. »

Tony Estanguet a rappelé : « Pour être une entreprise réellement inclusive, il ne suffit pas de faire des déclarations d’intention : il faut questionner l’ensemble de nos process, de nos pratiques et de nos façons de travailler en interne. Nous avons deux enjeux : offrir à nos collaborateurs un environnement de travail qui s’adapte à leurs besoins et casser l’autocensure qui peut empêcher des gens de nous rejoindre ».

En tant qu’organisateur des Jeux Paralympiques, Paris 2024 se reconnait une responsabilité particulière et soutient aussi des projets qui rendent le sport accessible aux personnes en situation de handicap.

En tant qu’employeur, le Comité a la conviction que la diversité est synonyme de performance et de créativité. Il n’est de fait pas question de se priver de talents sous prétexte d’un handicap. Au contraire, accueillir des profils issus de tous les horizons, et riches d’expériences diverses, est indispensable pour relever le défi d’organiser le plus grand évènement sportif de la planète.

La convention qui unit Paris 2024 et l’AGEFIPH permettra de progresser dans l’inclusion en renforçant 4 axes :

Le sourcing et le recrutement : Paris 2024 participe aux différents salons virtuels dédiés aux personnes en situation de handicap et travaille étroitement avec les experts du domaine (Cap emploi et cabinets de recrutements) pour rechercher des candidatures ciblées et donner de la visibilité à ses offres d’emploi.

Le maintien dans l’emploi et l’accompagnement pendant 4 ans tels que l’aménagement de postes de travail au bureau et en télétravail (outils informatiques, mobilier…), l’aide à la mobilité, la mise en place d’un référent et d’une Mission handicap avec comité pilotage des actions en partie, accessibilité.

La sensibilisation et la formation des salariés et des managers pour créer une équipe qui favorise l’intégration et la qualité du travail ensemble au quotidien.

L’accompagnement post-Jeux pour une politique durable puisque les Jeux de Paris 2024 sont un événement éphémère. Ainsi, pour favoriser le reclassement des personnes en situation de handicap, un accompagnement renforcé sera proposé.

