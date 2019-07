Paralympiques : c’est parti !

La 13e édition des Jeux Paralympiques s’est ouverte samedi. Avec ses cent vingt et un athlètes, la délégation française vise une soixantaine de médailles et espère conserver son rang de 9e nation acquis à Athènes en 2004.

Les Jeux Paralympiques vont se dérouler jusqu’au 17 septembre. Près de 4000 sportifs handicapés sont venus de 150 pays participer à une vingtaine de disciplines, dont certaines spécifiques comme le goalball, la boccia ou le torball. Cette année, l’aviron fera sa première apparition aux Jeux Paralympiques le mercredi 9 septembre au parc aquatique de Shunyi. Pour la première fois, les primes liées à l’obtention des médailles des Paralympiques sont alignées sur celles des Jeux Olympiques valides. Chaque sélectionné français recevra 13 000 euros en cas de médaille de bronze, 20 000 euros pour l’argent, et 50 000 euros pour l’or. Avec 332 athlètes, la délégation chinoise reste, sans surprise, la grande favorite de la compétition. A Athènes, la Chine avait récolté 141 médailles dont 63 en or, la Grande-Bretagne avait fini deuxième, loin derrière avec 94 médailles dont 35 en or.

Records du monde

Le Comité Olympique français compte beaucoup sur l’athlétisme, avec la porte-drapeau Assia El’Hannouni (déficience visuelle). À 27 ans, la licenciée du PUC est cinq fois championne d’Europe sur 200, 400 et 800 m, double championne du monde sur 400 et 800 m en 2006, mais c’est aux Jeux d’Athènes en 2004, qu’elle a marqué les esprits en revenant avec quatre médailles d’or et pas moins de quatre records du monde. D’autres athlètes sont attendus comme Pierre Fairbrank (paraplégique), record du monde sur 800 m et d’Europe sur 400m. Nantenin Keita (déficience visuelle) était championne du monde sur 100m en 2006.

Escrime et tennis de table

L’escrime est une discipline pourvoyeuse de médailles (7 médailles en 2004). La délégation a été emmenée par Robert Citerne, hémiplégique (Champion olympique à trois reprises en sabre, champion du monde en 2006). A ses côtés, se trouvent Laurent François, paraplégique (vainqueur de la coupe du monde de sabre en 2007), Alim Latreche, paraplégique (triple vainqueur de la coupe du monde de fleuret) et Patricia Picot, paraplégique (championne olympique d’épée à Barcelone, Atlanta et Sydney).

Avec 20 athlètes engagés, le tennis de table pourrait être la révélation de ces Jeux, avec Gilles De la Bourdonnaye, amputation supérieure (vice champion olympique à Athènes), Jean-François Ducay (tétraplégique), Emeric Martin (paraplégique), Stéphanie Mariage (paraplégique).

Autres disciplines

Le tennis, la voile, l’équitation et la natation sont également des disciplines dans lesquelles les Français sont à même de rapporter des médailles.