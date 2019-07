Paralympiques, C’est l’or du Ping !

La Marseillaise a retenti trois fois aujourd’hui 11 septembre 2008, haute et forte, soutenue par les supporters et les pongistes de l’équipe de France Paralympique, depuis le saut en or d’Arnaud Assoumani hier soir, le plus beau métal est enfin au rendez-vous côté tricolore. Le gymnase de l’université de Pékin qui accueille les épreuves de tennis de table de ces Jeux a vu récompenser pas moins de 5 français aujourd’hui, dont trois en or, à l’occasion des finales du tournoi en simple. A croire qu’en Chine, sa terre natale, le ping français est porté par un élan de victoires. Le ton est donné pour les rencontres par équipe qui débuteront dans deux jours.

Deux autres disciplines ont brillé avec l’argent aujourd’hui, le tir sportif, à nouveau grâce à un Raphaël Voltz mentalement à son meilleur niveau et la natation avec Elodie Lorandi, sur son épreuve privilégiée, le 200m 4 nages. Cette belle journée fait remonter la France de huit places, le compteur affiche ce soir 22 médailles dont 5 d’or, les bleus-blancs-rouges sont désormais 12e. L’hôte de ses Jeux est déjà loin avec bientôt 100 médailles et 33 sacres paralympiques !

Classement des Nations le 11 septembre :



1. Chine : 33 or – 37 argent – 26 bronze = 96 médailles

2. Grande-Bretagne : 26 – 14 – 14 = 54

3. Etats-Unis : 18 – 12 – 14 = 44

4. Australie : 11 – 14 – 14 = 39

5. Russie : 11 – 12 – 11 = 34

12. France : 5 – 11 – 6 = 22

Au programme demain

– ATHLETISME : Rendez-vous très attendus avec la finale du 400m T13 de Nantenin Keita, le pentathlon P12 de Stéphane Bozzolo, le champion paralympique de Sydney et la demi-finale du 800m pour Julien Casoli.

– CYCLISME : après la piste, place à la route avec les épreuves uniques de contre la montre solo et tandem.

– NATATION : Yann Nouard, plongera pour la seconde fois dans le bassin du Water Cube, il essaiera de se qualifier pour la finale du 400m nage libre. Florence Lancial et Rachel Lardière nagerons de concert pour la qualification du 100m brasse SB5.

– TENNIS : Les deux hommes encore en lice, Stéphane Houdet et Michaël Jeremiasz défendront les couleurs françaises en quart de finale. Chez les dames, c’est sur Florence Gravelier que reposent désormais toutes les chances de médaille dans ce tournoi de simple avec une demi-finale contre la néerlandaise Korie Homan. En double masculin, 1/4 de finale pour Houdet/Jeremiasz et Majdi/Peifer.

– TIR A L’ARC : Quarts de finale pour Stéphane Gilbert (W1/W2), Fabrice Meunier (ARST) et Lélia Maufras du Chatelier

– TIR SPORTIF : Didier Richard et Michèle Amiel tenteront de se qualifier pour la finale du 50m couché, Bernard Lamoureux fera de même en pistolet 50m.

– VOILE : Courses (7 – 8 reportées) 9 et 10 pour l’équipage du Sonar et Damien Seguin en 2.4.

5e journée : tour d’horizon

ATHLETISME : Pierre Fairbank termine à la 6e place du 400m T53 (fauteuils), à plus de 3 secondes du vainqueur, dans une finale où le niveau était extrêmement relevé. Au lancer de disque F35-36, Thierry Cibone termine 9e de la finale avec un jet à 41,22m. En lancer de poids, Mélanie Barthe termine 9e de la finale T37 avec un jet à 9.67m. Assia El’Hannouni remporte sa demi-finale du 400m avec un chrono de 55”41, finale samedi. Nantenin Keita se qualifie pour la finale du tour de piste en arrivant deuxième de sa demi-finale en 57”71, verdict demain. Toujours en grande forme à Pékin, Julien Casoli se qualifie pour les demi-finales du 800m T54 qui auront lieu demain à 21h. En 200m T11, Gautier Tresor Makunda et son guide Edgar Onezou se sont qualifiés au temps (23.84) pour la demi-finale qui aura lieu demain. En pentathlon, Xavier Le Draoullec, légèrement blessé, a déclaré forfait afin de privilégier le saut en longueur et les relais à venir.

AVIRON : Patrick Laureau, engagé dans la finale B en skiff bras seuls, termine premier de sa course en 5’44”29. Un beau bilan pour le premier représentant français dans la discipline qui rentre dans le top 8 paralympique.

EQUITATION : la meilleure chance de médaille en équitation s’envole, Céline Gerny, en dressage libre grade 1B termine seulement 11ème.

HALTEROPHILIE : David Nard, en -60kg, termine 11e de sa catégorie en soulevant 125kg. La 1re place revient à l’Iranien Hamzeh Mohammadi qui bat le record paralympique avec 202.5kg

NATATION : Les trois françaises ont gagné leurs billets pour les finales : Emilie Gral, Elodie Lorandi et Maud Didier. Elodie Lorandi décroche enfin la médaille tant espérée, elle sera d’argent avec un 200m 4 nages réalisé en 2.39.38 sous les encouragements nourris de toute l’équipe de natation, depuis les gradins du Watercube. Emilie Gral termine sa finale à la 5e place avec un chrono de 2:42:48. Maud Didier fait 8e en 2.47.62. Chez les hommes, Vincent Rupp se classe 12e des séries.

TENNIS DE TABLE : Il aura fallu 3 sets à Thu Kamkasomphou pour décrocher l’or en classe 8, ce matin face à la suédoise Abrahamsson : « C’était difficile car j’avais déjà joué cette adversaire dans le tour précédent et le match n’avait pas été facile. C’était encore dur lors de ce nouveau match. Je ne pouvais pas être relâchée, je voulais gagner chaque point. J’ai été très expressive pour montrer aux autres joueurs que j’étais là, et que j’étais là pour gagner. Je suis tellement heureuse d’avoir remporté l’or“.

Christophe Durand, bien connu pour sa rage de vaincre, qui lui avait permis d’obtenir le titre aux Jeux de Sydney, se présentait en Chine encore plus fort, aux dires de l’encadrement du ping tricolore. Cela s’est confirmé avec un magnifique duel en 5 sets face au coréen Jung en finale de la classe 4-5.

Une autre finale du tournoi simple messieurs était très attendue, celle de la classe 2. Un duel franco-français comme on les redoute, assurant deux médailles au camp tricolore certes, mais sacrant l’un au dépend de l’autre dans un groupe qui tourne comme une horloge… Vincent Boury, qui participait à ses premiers Jeux à Atlanta, avait goûté à l’argent et à la défaite dans l’ultime match. Cette fois la réussite est du côté de l’isérois de 39 ans, opposé à son coéquipier et ami Stéphane Molliens, il est sacré en 3 sets 11/7, 11/4, 11/2. Stéphane Molliens garde le sourire avec une médaille d’argent pleine de promesses…

Jean-Philippe Robin remporte une médaille d’argent après s’être incliné en finale face au chinois Fen Panfeng en 3 sets.

Jean-François Ducay n’a pas réussi à prendre le dessus sur le coréen Lee Hae Kon lors d’une petite finale très disputée dont le dernier set s’est conclu à 16-14. Il passe à côté de la médaille de bronze. Idem pour Claire Mairie qui s’incline face à une chinoise pour le bronze.

TENNIS : Stéphane Houdet passe sans difficulté le cap des 8es de finale, il remporte son duel face au suédois Wikstrom : 6-0 / 6-3. Comme Stéphane Houdet un peu plus tôt, Mickaël Jeremiasz se qualifie facilement pour les 1/4 de finale aux dépends du belge Gérard (6/4 – 6/1), alors que le suédois Olsson sort le jeune français Nicolas Peifer (7/6 – 6/2). Face à la néerlandaise Walraven, Florence Gravelier obtient son ticket pour les demi-finales en deux sets (6/1 – 6/4). Belle journée pour la française qui, en plus du simple, se également qualifie pour les demis en double avec sa coéquipière Arlette Racineux en battant en deux sets la paire japonaise (6-4/7-5). Même réussite en double homme avec Mickaël Jeremiasz et Stéphane Houdet qui se qualifient pour les 1/8èmes de finale en battant les japonais Fujimoto et Ikenoya 6-2/6-2.

TIR A L’ARC : Stéphane Gilbert (W1/W2) et Fabrice Meunier (ARST) en tir classique olympique sont qualifiés pour les quarts de finale. Lélia Maufras du Chatelier passe son tour face à l’italienne Mijno, 98-94, rendez-vous en également en quart de finale. Maurice Champey est éliminé en 8es de finale de tir compound par le suisse Horner, score 113 – 109

TIR SPORTIF : en carabine 10m debout, avec 598 points au total, à deux points seulement du champion coréen, Raphaël Voltz, déjà médaillé d’argent mardi pour la carabine 10m couché, accroche une nouvelle fois le même métal. Une belle consécration pour le tir sportif français et pour cet alsacien de 37 ans, spécialiste de la carabine sur potence belge. Après le bronze aux Jeux de Sydney, Raphaël atteint sa cible, il visait deux médailles à Pékin ! Dans la même finale, Tanguy De La Forest se classe 7e, Cedric Rio restera au stade des qualifications avec une 17e place. En carabine 10m couché SH1, Cédric Friggeri termine 14e avec un score de 598 et Didier Richard 33e avec un total de 594 points.

VOILE : Le trio sur Sonar, Jourdren, Larhant et Vimont-Vicary remporte une troisième régate et maintient le cap en tête de classement devant les bateaux australien et allemand. En quillard solitaire 2.4, Damien Seguin, est disqualifié après un départ anticipé lors de la sixième régate, si rien n’est joué encore, le champion paralympique devra réaliser un sans faute et compter sur des vents favorables pour les dernières manches…

Les 7 médaillés du jour

OR / Tennis de table : Thu KAMKASOMPHOU, Classe 8

OR / Tennis de table : Vincent BOURY, classe 2

OR / Tennis de table : Christophe DURAND, Classe 4-5

ARGENT / Tennis de table : Jean-Philippe ROBIN, Classe 3

ARGENT / Tennis de table : Stéphane MOLLIENS, classe 2

ARGENT / Tir sportif : Raphaël VOLTZ, carabine 10m debout

ARGENT / Natation : Elodie LORANDI, 200m 4 nages SM10