Paralympiques : Assia, patronne du 400

Après l’argent sur le 800m mardi, elle l’attendait cette médaille d’or, cette nouvelle consécration pour prouver qu’elle avait de la ressource. Sa détermination a payé aujourd’hui, Assia El’Hannouni remporte le 400m avec un temps de 55”06 : “Je suis super contente, comme pour le 800 m, j’ai douté, je suis libérée d’un poids, soulagée, heureuse. Au dernier meeting, elles étaient toutes devant moi. Je viens de prouver qui est la patronne du 400m ! ».

7e journée : tour d’horizon



ATHLETISME :

Les 6 médaillés du jour samedi 14 septembre

OR / Athlétisme : Assia EL HANNOUNI, 400m, T12

ARGENT / Athlétisme : Nantenin KEITA, 200m, T13

ARGENT / Cyclisme : David MERCIER, course en ligne sur route, LC1

ARGENT / Voile : Damien SEGUIN, quillard solitaire 2.4

ARGENT / Voile : Bruno JOURDREN, Hervé LARHANT, Nicolas VILMONT-VICARY, Sonar

BRONZE / Tennis : Florence GRAVELIER, simple

Classement des Nations samedi 13 septembre

1. Chine : 49 or – 48 argent – 33 bronze = 130 médailles

2. Grande-Bretagne : 38 – 21 – 23 = 82

3. Etats-Unis : 25 – 19 – 21 = 65

4. Ukraine : 18 – 12 – 21 = 51

5. Australie : 15 – 22 – 21 = 58

13. France : 7 – 16 – 9 = 32

Au disque, le néo calédonien Pasilione Tafilagi se classe 5e de la finale avec un lancer à 50.93m. Dans la même discipline, pas de médaille pour Patricia Marquis, 8e avec un jet à 17m84.

Le saut en longueur était également au programme aujourd’hui, parmi les 3 français engagés, aucun ne montera sur le podium. Avec 6.66m, Ronan Pallier termine 6e, devant Stephane Bozzolo (6m53), Antoine Perel est 9e (6.37).

Trésor Gautier Makunda et ses guides Edgar Onezou et François Guerin en finale, se classent 7e de la finale du 200m avec un chrono de 25”55. Le Martiniquais Hugues Quiatol termine 8e de la finale du 100m (14.12), tout comme Pierre Fairbank sur 200m T53 (27”94). Pour clore le programme athlé du jour, Julien Casoli termine 6ème de la finale du 800m en 1’37″56

CYCLISME : Après le contre la montre hier, les routards sont passés aujourd’hui à la course en ligne. Après avoir avalé les 72.6km en 1:46:03:39, David Mercier a récolté l’argent en devançant de 13 centièmes l’Australien Michael Gallagher. Damien Severi se classe 15e place en 1:47:05. En catégorie LC3, Laurent Thirionnet et Stéphane Bahier terminent dans le groupe de chasse derrière les deux échappés, respectivement 6e et 7e après 60.5 km d’efforts intenses.

Chez les femmes, Catherine Martin en handbike franchie la ligne en 7ème position, après 1 heure 17 minutes de course.

NATATION : Quatre filles étaient alignées en séries du 100m dos aujourd’hui. En catégorie S9, Emilie Gral se qualifie pour la finale où elle termine huitième, en 1’16”42. La jeune Eztitxu Vivanco, 15 ans tout juste, ne parviendra pas à entrer en finale. En catégorie S10, Maud Didier et Elodie Lorandi, malgré de belles courses ne passeront pas le cap des qualifications.

TENNIS : Rien ne semble pouvoir arrêter les deux français, Jeremiasz/Houdet malheureux en simple hier et réunis en double aujourd’hui, ils éliminent le duo néerlandais Scheffers/Vink, en deux sets 6/3 – 6/2.

Chez les filles, Florence Gravelier, après avoir récolté la médaille de bronze en simple, s’est alliée à Arlette Racineux pour les demi-finales du double, en fin de journée. Les deux françaises n’imiteront pas le double messieurs, battues par le duo néerlandais : Homan/Walraven.

TENNIS DE TABLE : Après le simple et la pluie de médailles jeudi, les pongistes entamaient aujourd’hui le tournoi par équipe. Trois confrontations étaient au programme. En classe 1-2, la paire Molliens-Boury élimine celle de l’Allemagne en quart de finale, 3 victoires à 0. Un peu plus tard, c’est au tour du trio Guilhem-Merrien-Robin, en classe 3 de venir à bout des slovènes sur le même score. Chez les féminines, en classe 1-3, Isabelle Lafaye-Marziou, Marie-Christine Fillou, Stéphanie Mariage et Fanny Bertrand ont sorti les Irlandaises. Sans faute prometteur pour la suite du tournoi !

VOILE : Dernières régates difficiles pour Bruno Jourdren, Hervé Lahrant et Nicolas Vimont Vicary, avec un foc déchiré dans la dernière, ils perdent leur première place et terminent deuxième, une belle médaille d’argent tout de même avec un total de 61 points. C’est l’hymne allemand qui retentira à Qingdao pour cette épreuve.

Le vent d’argent a continué à souffler sur Qingdao. Avec son titre de champion paralympique à Athènes il y a 4 ans et un palmarès impressionnant aussi bien en handisport que chez les valides, Damien Seguin partait avec la difficile place de favori. Après plusieurs jours d’émotions, un faux départ qui a entraîné une disqualification lors de la 6e régate, mais un finish réussi, ce nantais, professeur d’EPS monte sur la 2e marche du podium.

Une autre médaille a fait vibrer les français au Nid d’oiseau, celle de Nantenin Keita sur 200m dont la combativité ne fait plus de doute. Elle retrouvait ses principales adversaires du 400m de la veille. Troisième temps des qualifications, elle se classe finalement deuxième en finale, sans parvenir toutefois à revenir sur la marocaine Sanaa Benhama, déjà sacrée sur 400m. Elle devance la grecque Dimoglou, deuxième sur 400m hier. Pour Nanto : « J’ai eu le bronze hier, mais aujourd’hui j’ai l’argent. Je suis très heureuse, c’est au-delà de ce que je peux décrire ! ».



Après la journée morose en simple hier et la chute de Mickaël Jeremiasz et Stéphane Houdet en quart de finale, Florence Gravelier a su redonner le sourire au tennis tricolore. Restée au pied du podium à Athènes, elle obtient la médaille de bronze face à la néerlandaise Jiske Griffioen. Avec une concentration exemplaire et une technique digne de son classement, la royannaise s’impose en 2 sets (6-3/6-4) et 59 petites minutes.



En cyclisme sur route, David Mercier, Champion du monde en titre de la course en ligne, n’a pas manqué son rendez-vous avec le podium paralympique sur le parcours pékinois, long de 72.6km. Spécialiste des échappées solitaires et favori de la course sur la ligne de départ ce matin, c’est au sprint qu’il a été chercher la médaille d’argent, s’il devance le redoutable australien Gallagher, il laissera filer de peu l’italien Triboli qui grimpe sur la plus haute marche avec un temps de 1:46:03.

Sur les côtes de Quingdao, après une semaine de régates, le verdict est tombé. La Marseillaise ne retentira pas, mais nos “voileux” français montent sur le podium et glanent deux nouvelles médailles d’argent, en Sonar par équipe et en Quillard solitaire 2.4. Un résultat à l’image de la bonne santé de la voile handisport française.