Paralympiques: 2,1 millions de tickets vendus pour les Jeux de Londres

Quelque 2,1 millions de tickets ont été vendus pour les jeux Paralympiques de Londres qui se tiendront du 29 août au 9 septembre, selon les organisateurs, qui se sont félicités d’avoir battu le précédent record de Pékin.

Plus de 600.000 tickets ont été écoulés au cours du mois dernier, ce qui a permis de dépasser le nombre de billets vendus lors des derniers jeux Paralympiques à Pékin en 2008 (1,8 million).

Au total, 2,5 millions de tickets ont été mis en vente, à des prix nettement inférieurs à ceux des JO: à partir de 5 livres (6,30 euros) pour les plus jeunes et les personnes âgées, et 10 livres (12,60 euros) pour les autres. Le président du Comité d’organisation des JO de Londres (Locog) Sebastian Coe s’est dit mercredi soir “absolument ravi” de voir que le Royaume-Uni avait désormais “les Jeux à coeur”.

“Avoir vendu ce nombre record de tickets pour des jeux Paralympiques trois semaines avant la cérémonie d’ouverture est absolument fantastique et montre l’appétit insatiable du public pour le sport du meilleur niveau”, a commenté le président du Comité international paralympique, Philip Craven. “Londres livre des jeux Olympiques vraiment spectaculaires qui stimulent encore plus l’appétit du public pour les paralympiques”, a-t-il ajouté.

“Notre but est de vendre chaque ticket. Il serait mérité que tous les sites soient pleins pour le retour du mouvement paralympique sur les lieux de sa naissance, dans trois semaines”, a-t-il dit.

Les organisateurs des JO ont été très critiqués au début des Jeux en raison des places laissées vides dans les tribunes lors de certaines épreuves malgré une forte demande, non satisfaite, du public local. Ce qui les a conduit à remettre en vente des milliers de billets. Quelque 4.200 athlètes de 165 pays doivent participer aux jeux Paralympiques qui commencent à Londres 17 jours après la cérémonie de clôture des JO.

