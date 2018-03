Paralympiques 2018 : Le programme complet des épreuves

Le programme des Jeux Paralympiques 2018 de Pyeongchang

Les Jeux Paralympiques 2018 auront lieu du 9 au 18 mars à Pyeongchang ! Découvrez ici le programme complet des épreuves de cette compétition incontournable qui accueillera, au sein de la province de Gangwon, en République de Corée, près de 670 athlètes, venus de plus de 45 pays.

Vous pouvez télécharger gratuitement le programme ici : Programme-des-Jeux-Paralympiques-2018

Quelles seront les différentes disciplines représentées lors des Jeux Paralympiques 2018 ?

Para ski alpin

Para snowboard

Para biathlon

Para ski de fond

Para hockey sur glace

Curling fauteuil

Qui sont les athlètes français sélectionnés ?

Ils sont 12 sportifs ainsi que 3 guides.

PARA SKI ALPIN

Arthur BAUCHET // catégorie LW3, CLUB DES SPORTS D’HIVER DU BRIANCONNAIS (05)

Marie BOCHET (Porte-drapeau) // catégorie LW6/8-2, ALBERTVILLE HANDISPORT (73)

Jordan BROISIN // catégorie LW4, HANDISPORT LYONNAIS (69)

Frédéric FRANÇOIS //catégorie LW11 (assis), GRENOBLE HANDISPORT (38)

Yohann TABERLET // catégorie LW12-1 (assis), SKI CLUB MORZINE AVORIAZ (74)

PARA SKI NORDIQUE

Anthony CHALENÇON // catégorie B1, SKI CLUB MORZINE-AVORIAZ (74)

Thomas CLARION // catégorie B1, HANDICAP-SPORTS-LOISIRS BONNEVILLE (74)

Benjamin DAVIET // catégorie LW 2, HANDISPORT ANNECIEN (74)

Thomas DUBOIS // catégorie B1, VERCORS HANDISPORT (38)

PARA SNOWBOARD

Cécile HERNANDEZ // catégorie SB-LL1, LES ANGLES (66)

Maxime MONTAGGIONI // catégorie SB UL, ANICES HANDISPORT (06)

Julien ROULET // catégorie SB UL, CLUB SAINT- ANTOINE MARSEILLE (13)

GUIDES

Antoine BOLLET (Guide de Thomas CLARION) // CLUB SKI NORDIQUE LA FECLAZ (73)

Bastien SAUVAGE (Guide de Thomas DUBOIS) // C.S NORDIQUE VILLARD DE LANS (38)

Simon VALVERDE (Guide d’Anthony CHALENÇON) // SKI CLUB MORZINE AVORIAZ (74)

Quelles sont les classifications pour les Jeux Paralympiques d’hiver ?

– Les athlètes concourant « debout »

Handicap d’un ou des deux membres supérieurs et / ou inférieurs – classes LW1 à LW9.

– Les athlètes concourant « assis »

Handicap des membres inférieurs, aucun ou faible équilibre fonctionnel en position debout ; amputation de membres inférieurs – classes LW 10, LW11 et LW12.

– Les athlètes « déficients visuels »

Non-voyants ou malvoyants, concourant avec un guide – classes B1, B2 et B3.

À noter : Les athlètes sourds ou malentendants ne participent pas aux Jeux Paralympiques. Ils sont placés sous l’égide du Comité International des Sports pour Sourds qui organise les Deaflympics.

De même, la participation des sportifs déficients intellectuels n’est pas encore admise pour les jeux paralympiques d’hiver, bien qu’elle le soit depuis 2012 pour les jeux paralympiques d’été.