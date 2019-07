Paralympiques-2010/biathlon – Doublé allemand sur 12,5 km déficients visuels – AFP

WHISTLER (Canada), 17 mars 2010 (AFP) – Les skieurs de fond allemands Wilhelm Brem et Verena Bentele ont offert ce mercredi à l’Allemagne deux médailles d’or en biathlon en remportant le 12,5 km messieurs et dames personnes déficientes visuelles des jeux Paralympiques de Vancouver.

Quatrième de la poursuite sur 3 km en biathlon samedi et du 20 km libre en ski de fond lundi, Brem, 32 ans, a devancé le Russe Nikolay Polukhin et l’Ukrainien Vitaliy Lukyanenko. Chez les dames, Verena Bentele, l’a emporté devant les Russes Liubov Vasilyeva et Martina Lysova.

La Bavaroise de 28 ans, star de la sélection allemande de ski nordique, remporte ainsi sa 10e médaille d’or paralympique, sa 3e à Vancouver après la poursuite en biathlon samedi et le 15 km libre en ski de fond lundi. Ce succès porte à 14 son total de médailles glanées depuis ses débuts paralympiques à Nagano en 1998. A l’issue de cette seconde journée de biathlon, la Russie termine première au classement des médailles de la discipline avec 16 récompenses (dont 5 en or) pour ses biathlètes. Suivent l’Ukraine (10 dont 3 en or) et l’Allemagne (5 médailles dont 3 en or). Ce classement est le même qu’aux jeux Paralympiques de Turin en 2006.

