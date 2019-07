Paralympiques-2010 – Ski-fond : 11e médaille d’or pour l’Allemande Bentele – AFP

WHISTLER, 18 mars 2010 (AFP) – Médaillée d’or du 12,5 km déficients visuels en biathlon, la skieuse de fond allemande Verena Bentele est à nouveau montée sur la plus haute marche du podium des Jeux paralympiques de Vancouver, jeudi, en remportant le 5 km classique en ski de fond, pour enlever son 11e titre.

En 15 min 08 sec 8, Bentele, 28 ans, a largement devancé les Russes Mikhalina Lysova (16:00.3) et Tatiana Ilyuchenko (17:18.4) et ainsi offert à l’Allemagne sa deuxième médaille en ski de fond.

Star de la sélection allemande de ski nordique, la Bavaroise décroche sa 11e médaille d’or paralympique, et sa quatrième à Vancouver.

Ce succès porte à 15 son total de médailles glanées depuis ses débuts paralympiques à Nagano en 1998.

