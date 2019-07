Paralympiques-2010 – Ski de fond: Brian McKeever survole le 10 km classique – AFP

WHISTLER (Canada), 18 mars 2010 (AFP) – Le Canadien Brian McKeever a décroché sa deuxième médaille d’or des Jeux paralympiques de Vancouver en remportant jeudi le 10 km classique déficients visuels en 26 min 01 sec 6.

Le natif de Calgary a décroché sa neuvième médaille paralympique, la sixième en or. Son total de médailles pourrait encore augmenter: il dispute samedi le relais masculin et dimanche le sprint classique.

Atteint depuis 1998 de la maladie de Stargardt, une dégénérescence génétique de la rétine, Brian McKeever avait failli entrer dans l’histoire lors des jeux Olympiques de Vancouver. Mais l’encadrement ne l’avait pas aligné dans le 50 km classique, l’empêchant de devenir le premier athlète à participer aux JO d’hiver et aux Jeux paralympiques.

fxr/via/sk

Sous le soleil de Whistler, McKeever, guidé par son frère Robin, a survolé les débats. Parti en 11e position, celui qui avait offert au Canada sa première médaille d’or paralympique sur son sol lors du 20 km libre lundi, a franchi la ligne d’arrivée avec plus d’une minute d’avance sur le Norvégien Helge Flo (27:27.3) et le Russe Nikolay Polukhin (27:40.7).