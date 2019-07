Paralympiques-2010 – Ski alpin/combiné: 3e médaille d’or pourJakub Krako – AFP

WHISTLER (Canada), 20 mars 2010 (AFP) – Le Slovaque Jakub Krako, meilleur temps du super-G, a remporté le combiné des Jeux paralympiques de Vancouver dans la catégorie des déficients visuels, samedi, à Whistler, décrochant sa troisième médaille d’or depuis le début de la compétition.

Accompagné de son guide Juraj Medera, Krako, vainqueur en slalom et en slalom géant, a réalise le troisième temps en slalom pour devancer, en 2 min 14 sec 61, l’Italien Gianmaria Dal Maistro (2:16.18) et son compatriote Miroslav Haraus (2:16.31).

Le Canadien Chris Williamson et le Français Nicolas Berejny ont pris conjointement la 4e place (2:18.42).

Jakub Krako, 19 ans, a également gagné une médaille d’argent en super-G vendredi.

