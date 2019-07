Paralympiques-2010 – Alpin/combiné: Victoire de Farkasova devant Forest -AFP

WHISTLER (Canada), 20 mars 2010 (AFP) – La Slovaque Henrieta Farkasova a remporté le combiné des Jeux paralympiques de Vancouver dans la catégorie des déficientes visuelles devant la Canadienne Viviane Forest et l’Américaine Danelle Umstead, samedi, à Whistler.

La plus rapide du super-G (1:35.26), Farkasova, accompagnée de sa guide Natalia Subrtova, a également signé le meilleur chrono du slalom (59.35) pour prendre l’or avec un temps total de 2 min 34 sec 61.

Viviane Forest s’empare de la médaille d’argent (2:35.94) devant Danelle Umstead (2:48.75).

Farkasova, 23 ans, obtient ainsi sa quatrième médaille des Jeux, après l’or dans le slalom géant et le super-G, et l’argent en descente.

