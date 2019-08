Parade(s): le festival des arts de la rue de Nanterre, adapté aux handicaps sensoriels

La ville de Nanterre a créé en 1989 un festival gratuit des arts de la rue. En 2003, Nanterre s’est aussi engagée dans une Charte Ville-Handicap. Dans l’esprit de la loi « d’accès à tout pour tous », l’objectif de la municipalité est aussi de faire profiter les nanterriens porteurs d’un handicap de ces manifestations ouvertes à tous. Pour la deuxième année consécutive, le Service Culturel et la Mission Handicap de la ville ont travaillé sur des parcours handicap afin de permettre aux personnes ayant un handicap sensoriel de profiter du festival qui se déroulera le 5 juin 2010.

Ces deux services se sont inspirés d’un festival de Namur en Belgique. Sur la plaquette « grands publics » sont indiqués les pictogrammes représentants les différents handicaps sur les spectacles recommandés. Parallèlement, la Mission Handicap a diffusé deux programmes diffusés auprès de ses publics cibles.

Le premier est un programme pour les personnes ayant un handicap visuel. Ce parcours édité en braille et en gros caractères propose des spectacles très sonores, un accompagnement spécifique pour « raconter » ce que ces personnes ne peuvent voir et aussi la mise à disposition d’un transport gratuit qui vient les chercher à leur domicile jusqu’au lieu des spectacles et qui les raccompagnera.

Le deuxième programme, appelé « parcours visuel » est composé de spectacles non bruyants et donc particulièrement adaptés aux personnes ayant un handicap auditif, mental ou psychique. Un des spectacles de ce programme est même traduit en langue des Signes Française.

