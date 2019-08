Parade(s): festival des arts de la rue à Nanterre. Demandez le programme ! (suite)

La Mission Handicap et le Service Culturel vous invitent à venir gratuitement à Parade(s), le festival des arts de la rue à Nanterre (voir nos articles du 1er et 2 juin). Un parcours accompagné et commenté est proposé pour les personnes ayant un handicap visuel.

Programme

15h à la Forge

Fausse conférence humoristique et décalée sur les méfaits du fromage par la compagnie OPUS

durée 50 minutes

16h rue de l’Eglise

Théâtre de rue sur la révolution française au beau milieu du quotidien du vingt et unième siècle par la Compagnie Internationale Alligator

durée 1heure

17h15 Parc des Anciennes Mairies

Spectacle théâtral participatif et musical mettant en scène une fausse secte de stepologie par la compagnie ACID KOSTIK

durée 45 minutes

18h Place du marché

Steel band déambulatoire qui revisite des musiques d’ailleurs et quelques grands standards disco, funk, ska par le groupe ACOUSTEEL GANG

durée 1 heure

La Mission Handicap assure le transport et l’association les Guides à Pattes l’accompagnement. Pour s’inscrire : 01 47 29 59 45 ou par e-mail: mission.handicap@mairie-nanterre.fr