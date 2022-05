Para tennis de table : Un tournoi handisport français pour briller plus fort

Ecouter article Ecouter article

Du 5 au 8 mai 2022 aura lieu la deuxième édition de l’Open International de Para tennis de table, à Saint-Quentin-en-Yvelines, en région Île-de France. Retrouvez notre guide de la compétition. À noter que l’entrée est gratuite.

Le p ara tennis de table, un sport qui réaffirme sa légitimité

En s’offrant ce deuxième Open International, le para tennis de table pourrait connaître un gain de visibilité conséquent. Aussi bien aux yeux des supporters de handisport que du sport adapté. Les deux fédérations dédiées, à savoir la Fédération Française Handisport (FFH) et la Fédération Française de Sport Adapté (FFSA) en sont à l’initiative avec la participation de la Fédération Française de Tennis de Table (FFTT).

Autour de ce tournoi à Saint-Quentin-en-Yvelines plane un parfum de répétition générale. En effet, la compétition offre des places qualificatives pour les Championnats du Monde de Para tennis de table. Ceux-ci se tiendront en novembre 2022 à Grenade.

Au programme des quatre jours de compétition de cet Open International, 250 pongistes en situation de handicap croiseront le fer. Pour se hisser au sommet du para tennis de table, les sportifs disputeront ainsi un tournoi de grande intensité. Un peu plus d’un millier de rencontres sont prévues par les organisateurs. Il faudra surveiller le parcours des para-pongistes français dans cette épreuve, au même titre que celui de Romaric Vinchon, actuellement en lice lors des Deaflympics 2022.

Rencontrer et acclamer les champions français

Les huit médaillés français en para tennis de table lors des Jeux paralympiques d’été de Tokyo 2021 (du 24 août au 5 septembre 2021) s’inviteront également à la fête. L’occasion pour le public de venir à leur rencontre et de les encourager lors des épreuves. Parmi eux :

– Fabien Lamirault, double médaillé d’or en individuel et par équipe

– Matéo Boheas, médaillé d’argent en individuel

– Maxime Thomas, médaillé de bronze en individuel et par équipe

– Florian Merrien, médaillé de bronze par équipe

– Nicolas Savant-Aira, médaillé de bronze par équipe

– Thu Kamkasomphou, médaillée de bronze en individuel et par équipe

– Clément Berthier, médaillé de bronze par équipe

– Thomas Bouvais, médaillé de bronze par équipe

Promouvoir la solidarité par le biais du handisport

Unique tournoi international de para tennis de table en France, cet évènement doit profiter à tous. Autrement dit, les billets vendus n’excèderont pas la modique somme de 5 euros. Vous pourrez suivre l’Open de para tennis de table en intégralité depuis l’application Sportall

Pour en savoir plus ou devenir bénévole, rendez-vous sur le site officiel : sqy-paratt.fr

Informations pratiques

Open International de tennis de table

Du 5 au 8 mai 2022

Au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines

En photo : Thu Kamkasomphou, médaillée paralympique Tokyo 2021 © Fédération Française Handisport

