Para-dressage international : 9e édition du CPEDI de Deauville

CPEDI de Deauville : Le rendez-vous du para-dressage international revient pour sa 9e édition du 5 au 7 avril 2019

Le CPEDI de Deauville, unique Concours Para-Équestre de Dressage International organisé en France, revient pour sa 9e édition du 5 au 7 avril 2019 ! Organisé depuis 2011 par l’association Handi Equi’ Compet, cette compétition de para-dressage international a pour objectif est de développer et promouvoir l’équitation para-équestre à haut niveau. Ainsi, rassemblés au Pôle International du Cheval Longines – Deauville, « les cavaliers, classés du Grade I au Grade V selon leur handicap, profiteront de ce premier CPEDI de la saison pour se confronter à la concurrence internationale, comme Cloé Mislin, membre de l’équipe de France aux derniers Jeux Equestres Mondiaux de Tryon (États-Unis) cet été et qui foulera, pour la 4ème fois, la piste normande sur Don Caruso », précise l’association organisatrice.

En parallèle, pour mettre en avant cette discipline handisport inscrite aux Jeux Paralympiques et aux Jeux Equestres Mondiaux, Handi Equi’ Compet ouvre chaque année ses portes aux élèves des écoles primaires des villes voisines : Saint Arnoult et Deauville, pour montrer aux plus jeunes qu’il est possible d’atteindre l’excellence et de réaliser ses rêves malgré les obstacles de la vie.

Également au programme, une conférence – débat sur la médiation équine : pratique qui utilise le cheval pour aider des personnes fragiles (maladies physiques ou mentales, personnes âgées, enfants en difficulté …). L’équithérapie, l’hippothérapie et l’équitation adaptée seront également des thèmes abordés lors de cette soirée organisée le vendredi 5 avril.

Pour consulter le programme détaillé de ce concours de para-dressage international : www.handiequicompet.fr