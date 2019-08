L’enseigne de bricolage Leroy Merlin et l’organisation Handicap International lance l’édition 2011 du concours des “Papas bricoleurs et Mamans astucieuses”. Objectif : récompenser les particuliers qui mettent au point des solutions pouvant améliorer et faciliter la vie des personnes en situation de handicap. Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site de Handicap International à l’adresse suivante : www.handicap-international.fr/papas-bricoleurs