Papas Bricoleurs et Mamans Astucieuses : 7 inventeurs récompensés

Dans le cadre de la 15e édition du Concours des Papas Bricoleurs et Mamans Astucieuses, Handicap International, Leroy Merlin et leurs partenaires ont récompensé sept inventeurs. Animée par Jérôme Bonaldi, la remise des prix des prix a eu lieu vendredi 15 juin au Musée des Arts et Métiers à Paris. L’objectif de ce concours est de permettre aux familles d’échanger les idées et astuces qui améliorent le quotidien de leurs proches handicapés. Depuis la création du concours, ce sont plus de 300 inventions (mobiliers, modes de déplacements, jeux…) qui ont été sélectionnées et mises à la disposition de tous.

Le handicap au sein d’une famille implique nécessairement un aménagement de son habitat et l’acquisition de moyens techniques pour faciliter la vie de tous les jours. Ouvert à tous, le concours des Papas Bricoleurs et Mamans Astucieuses offre la possibilité aux parents de réaliser eux-mêmes et à domicile, ces inventions à faible coût. Chaque année, les vingt meilleures réalisations sont sélectionnées et publiées dans un guide diffusé gratuitement à plus de 80 000 exemplaires dans tous les magasins Leroy Merlin ou envoyé sur simple demande à Handicap International.

Cette année, une soixantaine de participants ont assisté à la cérémonie de remise des prix au Musée des Arts et Métiers. La cérémonie, présidée par Jérôme Bonaldi, parrain de l’événement, s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse en présence de Jean-Marc Boivin, Directeur Général de Handicap International et de Philippe Zimmerman, Directeur Général de Leroy Merlin.

Parmi les 20 idées primées en 2012, 7 ont été récompensées :

– 1er prix du jury : un « Repose-pied escamotable » pour que Pierre-Baptiste, multi-handicapé et de petite taille, puisse s’asseoir correctement à table avec le reste de sa famille;

– 2ème prix du jury : une « Maison de Nounours », inventée par des étudiantes en ergothérapie, qui permet de sensibiliser de manière ludique et pratique les enfants, mais aussi les familles, aux problèmes causés par le handicap dans la vie courante ;



– 3ème prix du jury : un « sac Dé de Piscine » qui, comme une table à langer facilement transportable, permet à Gauthier, âgé de 8 ans et infirme moteur cérébral, d’être changé plus facilement lorsqu’il va à la piscine;



– Prix Coup de Cœur du Jury : le « siège ‘les yeux dans les yeux’ » qui facilite les moments d’échange et de partage, mettant les personnes handicapées et leurs interlocuteurs valides au même niveau pour converser;

– 1er prix des Familles : « le doigt Bourguignon », aide précieuse pour atteindre les touches de la commande électrique du fauteuil de Brigitte;

– Prix Coup de Cœur des Familles : la tablette transparente qui permet à Maxime de se tenir seul sur ses toilettes.

– Prix Jérôme Bonaldi : la « Remorque à vélo rehaussée ».

Cette année à l’occasion de cette 15ème édition du Concours des Papas Bricoleurs et Mamans Astucieuses, le parrain de l’évènement, Jérôme Bonaldi a remis un prix à une invention qu’il a personnellement choisi. Il s’agit d’une remorque réaménagée pour qu’Amandine, 12 ans, hémiplégique et trisomique 21 puisse continuer à accompagner sa mère pour des balades à vélo.

Les lauréats ont reçu des bons d’achat Leroy Merlin et des abonnements gratuits à Déclic, le magazine de la famille et du handicap publié par Handicap International.

Ces réalisations simples permettent de favoriser l’autonomie des personnes handicapées. Malgré la loi du 11 février 2005 qui introduit le droit à compensation des conséquences du handicap, les participants aux concours sont de plus en plus nombreux à innover et à pratiquer le système D.

Pour Handicap International, le concours des Papas Bricoleurs et Mamans Astucieuses permet également de réaffirmer les valeurs de solidarité et de partage, et de sensibiliser les médias et le grand public aux difficultés rencontrées au quotidien par les personnes en situation de handicap.