Panne de congélateur: la banque du cerveau de Harvard perd des échantillons

WASHINGTON, 12 juin 2012 (AFP) – Une panne de congélateur dans la banque du

cerveau de Harvard a entraîné la perte d’environ 54 échantillons de tissu

cérébral post-mortem destinés à la recherche sur l’autisme, a indiqué mardi

cette organisation dans un communiqué.

Bien que le mauvais fonctionnement du congélateur n’ait pas été découvert

suffisamment tôt pour éviter la décongélation, les tests actuellement en cours

paraissent indiquer que l’ADN de ces tissus est intact et pourrait-être

utilisé pour des recherches génétiques, précise le Harvard Brain Tissue

Resource Center (HBTRC) à l’Hôpital McLean (Massachusetts, nord-est).

En plus de cette enquête sur le dysfonctionnement du système de congélation

le HBTRC –la plus grande banque de tissu cérébral aux Etats-Unis avec plus de

3.000 échantillons– a indiqué avoir procédé à une inspection complète de tous

ses équipements pour assurer le maintien de la qualité et de la sûreté de sa

collection.

Ce centre est financé depuis plus de 35 ans par les Instituts nationaux de

la santé (NIH) et fournit annuellement des milliers d’échantillons de tissu

cérébral post-mortem à des chercheurs aux Etats-Unis et à l’étranger dans le

cadre de recherches sur les causes des maladies psychiatriques et

neurodégénératives, comme Alzheimer.