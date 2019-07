Pamiers : IVe édition du printemps de l’emploi

Le mardi 2 juin 2009, se déroulera à Pamiers la quatrième édition du Printemps de l’Emploi. Cette manifestation organisée par la Maison Commune Emploi Formation de l’Ariège avec la DDTEFP de l’Ariège et Pôle Emploi comme chef de file a comme principal objectif de rapprocher les demandeurs d’emploi du département et les entreprises qui ont de réels besoins de recrutement. A travers cette journée, le public souhaitant mettre en œuvre un projet de formation a aussi la possibilité de rencontrer les organismes départementaux de formation.

Les partenaires institutionnels de l’emploi formation seront mobilisés (Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, CIBC, Chambres consulaires, FBTP, Syndicat Hôtelier, UIMM, UPAP, UPA, AFIJ … ) afin d’accompagner les publics dans l’accomplissement de leur projet professionnel. L’édition 2008 avait remporté un vif succès puisque plus de neuf cent personnes ont été accueillies et une cinquantaine d’entreprises sont venues recruter dans des secteurs d’activités variés. Cinquante personnes avaient trouvé un emploi.

Temps d’échanges et de rencontres

Une nouvelle fois Pôle Emploi va mobiliser ses équipes départementales pour mettre à disposition des publics ses différents services à distances, proposer la consultation de l’ensemble de ses offres d’emploi via internet et présenter la nouvelle méthode de recrutement (la Méthode de Recrutement par Simulation). Le Printemps de l’Emploi est donc une journée phare pour les partenaires de la MCEF au service des demandeurs d’emploi ou des personnes en reconversion professionnelle. Véritable temps d’échanges et de rencontres, nécessaire à la mise en œuvre des projets professionnels, les employeurs et les partenaires de la MCEF de l’Ariège vous invitent à la salle du jeu du mail de Pamiers le Mardi 2 Juin 2009 de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00. Par ailleurs, la Maison Commune Emploi Formation mettra gracieusement à disposition des publics des navettes au départ de Lavelanet, La Bastide de Sérou, Lézat sur Lèze et Mazères.

Pour plus d’informations contactez la MCEF au 05 61 64 07 13.