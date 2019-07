PAM vous facilite la vie

Avec PAM, c’est toute une offre de transport spécialisée et adaptée aux personnes à mobilité réduite qui s’est mise en place en 2003. Co-financée par la Ville de Paris et la Région Ile-de-France, le service est dédié aux parisiens en situation d’invalidité déclarée à 80% (moteur, sensoriel, mental ou psychique) ainsi qu’aux personnes âgées dépendantes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

En octobre dernier, le service Paris accompagnement mobilité (PAM) a enregistré l’inscription de son 10 000ème client, et ce sont pas moins de 26 564 transports de personnes qui ont été réalisés ce même mois.

PAM pour faciliter la vie

Depuis le lancement du projet, PAM connaît une demande croissante, d’autant plus que la capitale abrite 120 000 personnes handicapées. Son objectif est de faciliter quotidiennement la vie de ces milliers de Parisiens à mobilité réduite, en leur proposant un transport, individuel ou groupé, pour se rendre sur leur lieu de travail, chez un médecin, ou pour effectuer une sortie culturelle…

Le service gère 200 salariés et un parc de 124 véhicules, pour la seule ville de Paris. L’accompagnement est personnalisé, sur réservation, et le service est disponible tous les jours, même le dimanche, entre 6h et minuit. Ainsi, PAM s’inscrit complètement dans la politique d’accessibilité de la ville de Paris, qui vise une meilleure qualité de vie, le respect du droit à la mobilité, et l’intégration de ces personnes à mobilité réduite au cœur de la cité.